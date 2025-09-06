G4Media.ro
Liderul Reform UK Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită…

nigel farage, brexit, politician britanic, regatul unit, reform UK
Sursa foto: Photo 257995926 © Dave Hewison | Dreamstime.com

Liderul Reform UK Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită azil înapoi la talibani dacă va ajunge prim-ministru

Nigel Farage a confirmat că vrea să deporteze femeile solicitanți de azil înapoi la talibani, în Afganistan, dacă va deveni prim-ministru, relatează Sky News

Poziția liderului Reform UK pe acest subiect nu a fost clară: anterior spusese că nu ar trimite femeile înapoi la regimul fundamentalist care a preluat puterea după retragerea militară a occidentalilor, însă acum afirmă contrariul.

Farage a făcut declarațiile într-un interviu acordat editorului politic Beth Rigby de la Sky News, în cadrul conferinței partidului Reform UK, desfășurată la Birmingham.

Întrebat dacă ar „reține” femei și copii și i-ar „trimite înapoi”, deputatul de Clacton a răspuns: „da”.

Când i s-a amintit că, în august, spusese că nu „discută” despre femei și copii, Farage a susținut că se referea, de fapt, la dorința lui de a vedea bărbații reținuți imediat după sosirea în Marea Britanie.

La vremea respectivă, el a declarat că era „foarte, foarte clar” în privința „deportării imigranților ilegali”, adăugând: „Nici măcar nu discutăm despre femei și copii în această etapă – sunt atât de mulți bărbați ilegali în Marea Britanie, iar relatările din presă de după conferința mea de ieri au fost greșite”.

Astăzi, Farage a susținut că Marea Britanie are o „responsabilitate de îngrijire” în cazul unui copil – de pildă, dacă un copil de patru ani ajunge cu o barcă gonflabilă – dar nu și față de femei sau bărbați.

„Ca să fie clar: cei care traversează Canalul Mânecii vor fi reținuți și deportați, bărbați și femei”, a continuat Farage.

„În privința copiilor, va trebui să ne mai gândim.”


