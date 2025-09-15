Liderul principalului partid de opoziție din Turcia ar putea fi destituit de o instanță din Ankara / Sute de membri ai Partidului Popular Republican au fost închiși, în așteptarea procesului

Principalul partid de opoziție din Turcia, deja afectat de o represiune juridică fără precedent, ar putea să-și vadă liderul destituit de către o instanță, luni, într-un proces considerat de unii ca fiind un test al echilibrului fragil dintre democrație și autocrație din această țară, scrie Reuters.

O instanță din Ankara urmează să decidă dacă va anula congresul partidului din 2023 din cauza unor presupuse nereguli procedurale – o măsură care l-ar lipsi pe președintele său, Ozgur Ozel, de titlul său și ar eroda și mai mult conducerea și autoritatea opoziției.

Sute de membri ai Partidului Popular Republican (CHP) au fost închiși, în așteptarea procesului, într-o anchetă extinsă privind presupuse legături cu corupția și terorismul, printre ei numărându-se și principalul rival politic al președintelui Tayyip Erdogan, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

Partidul centrist CHP, care neagă acuzațiile aduse împotriva sa, se află la egalitate cu partidul conservator AKP (Partidul Justiției și Dezvoltării) al lui Erdogan, cu rădăcini islamice, în sondajele de opinie. Ozel, în vârstă de 50 de ani, liderul său combativ și cu voce răgușită, a câștigat notorietate de la arestarea lui Imamoglu.

Protestele de stradă anti-Erdogan au izbucnit din nou în ultima săptămână, inclusiv duminică la Ankara, din cauza unei represiuni legale pe care criticii o consideră politizată și antidemocratică. Guvernul respinge aceste acuzații, afirmând că sistemul judiciar este independent.

„Este un moment grav, care semnalează o schimbare de regim în Turcia, de la un autoritarism competitiv, în care partidele de opoziție puteau încă câștiga alegerile, la un fel de autoritarism hegemonic, în care acestea sunt mai mult simbolice și incapabile să câștige”, a declarat Seren Selvin Korkmaz, cofondator și codirector al Institutului IstanPol, un think tank cu sediul la Istanbul.

Acțiunile, obligațiunile și lira turcească au scăzut înainte de decizia instanței. Acestea s-au prăbușit în martie, când Imamoglu a fost încarcerat în așteptarea procesului, subliniind îngrijorările cu privire la statul de drept în această importantă economie emergentă, unde inflația rămâne peste 30%.

Dacă instanța anulează congresul și îl destituie pe Ozel, ar putea numi un administrator care să conducă partidul sau să-l repună în funcție pe fostul președinte Kemal Kilicdaroglu, pe care Erdogan l-a învins în alegerile din 2023, dar care de atunci a pierdut mult din încrederea în cadrul CHP. De asemenea, ar putea respinge cazul, intentat de un membru al CHP, sau amâna pronunțarea unei hotărâri.

Represiunea juridică asupra partidului, care a început în octombrie anul trecut, a accentuat îngrijorările cu privire la ceea ce criticii numesc alunecarea autocratică a Turciei, în care instanțele, mass-media, armata, banca centrală și alte instituții care înainte erau mai independente s-au supus voinței lui Erdogan în cei 22 de ani de domnie.

Oficialii guvernamentali și unii analiști spun că alegerile locale de anul trecut – în care CHP a câștigat majoritatea orașelor importante, în cea mai mare înfrângere din istorie pentru AKP-ul lui Erdogan – au arătat că democrația stă la baza Turciei, membră NATO, în ciuda îngrijorărilor criticilor.

Demiterea lui Ozel ar putea arunca opoziția într-o și mai mare dezordine și lupte interne, sporind șansele lui Erdogan de a-și prelungi domnia.

„Acum, pentru prima dată, putem vedea cum guvernul intervine în afacerile interne ale principalului partid de opoziție (și) selectează cine îl poate conduce”, a declarat Korkmaz.

În weekend, autoritățile au reținut încă 48 de persoane, printre care și un primar de district, în cadrul anchetei CHP, care este separată de decizia instanței din Ankara și se concentrează pe baza sa de putere din Istanbul.