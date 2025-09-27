Liderul PNL Iași, după tragedia de la Spitalul ”Sfânta Maria”: ”Nu ar trebui să se întâmple nici în caz de război” / 6 copii au murit după ce s-au infectat în spital cu bacteria Serratia Marcescens

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine, referindu-se la cazul morţii celor şase copii internaţi la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, că astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nici dacă ar fi război, el acuzându-i pe miniştrii Sănătăţii din ultimii ani că nu au realizat investiţii în domeniul medical la Iaşi, transmite News.ro.

Alexandru Muraru a scris pe Facebook că este ”întristat şi revoltat” de vestea morţii celor şase copii internaţi la Spitalul pentru Copii ,,Sfânta Maria”, el adăugând că ”astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nici în caz de război”.

De asemenea, Muraru acuză ”făţărnicia şi ipocrizia” celor care au condus Ministerul Sănătăţii în ultimii trei ani.

”Iaşul a avut şansa la un un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară pentru a fi inclus şi finanţat din PNRR, al cărui documentaţie a fost falsificată de miniştrii Rafila şi Rogobete, cei care astăzi se dau specialişti în nosocomiale şi plâng pe umărul morţilor, deşi prin acţiunile lor au văduvit judeţul de orice investiţie serioasă în sănătate, care cuprindea şi secţii de pediatrie”, a precizat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iaşi a adăugat că îşi doreşte ca ”ancheta să se desfăşoare cu celeritate şi să facă lumină în acest caz”, pentru că ”niciun părinte nu ar trebui să se teamă când îşi lasă copilul internat în spital”.

Şase copii care au fost internaţi la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete va ajunge la Spitalul de Copii din Iaşi sâmbătă în jurul orei 13.30.