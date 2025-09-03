Liderul nord-coreean şi-a prezentat fiica la Beijing / Kim Yo Yong și-ar poziționa fiica drept o potențială succesoare / Nici vârsta, nici numele ei nu sunt confirmate oficial

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a luat fiica în prima ei călătorie oficială în străinătate, la Beijing, informează miercuri dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Când Kim a coborât din trenul său privat în capitala chineză, marţi, tânăra a fost văzută foarte aproape de tatăl ei în fotografii oficiale de la agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA.

Potrivit relatărilor, ea a participat, alături de sora lui Kim, Kim Yo Jong, la festivităţile din jurul paradei militare care au marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei şi de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Observatorii speculează de ceva vreme că Kim şi-ar putea poziţiona fiica drept o potenţială succesoare. Cu toate acestea, până acum se ştiu puţine lucruri despre tânără. Nici vârsta, nici numele ei nu au fost confirmate oficial de presa de stat nord-coreeană.

Potrivit fostului jucător profesionist de baschet Dennis Rodman, care l-a întâlnit personal pe Kim în Coreea de Nord în 2013, se spune că fiica liderului nord-coreean s-ar numi „Ju Ae”.

De aproximativ trei ani, fata îl însoţeşte cu regularitate pe liderul nord-coreean la întâlnirile oficiale – prima dată în 2022, în timpul testului unei rachete intercontinentale. De atunci, a fost văzută la zeci de evenimente, majoritatea direct alături de tatăl ei.