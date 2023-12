Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu: „Ciolacu ne-a arătat că atunci când are puterea are reflexe de dictator sud-american/ PSD s-a întors în epoca Dragnea”

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că premierul Marcel Ciolacu a arătat că atunci când are puterea „are reflexe de dictator sud-american”, transmite Agerpres.

„Marcel Ciolacu l-a demis aseară pe şeful Secretariatului de stat pentru revoluţionari, omul care i-a respins cererea de a deveni luptător cu merite deosebite în Revoluţie. O poveste destul de gri de la Buzău, o poveste care nu se leagă, care a fost documentată de presă şi care lasă multe semne de întrebare. Ciolacu a contestat în instanţă această decizie, pe 11 ianuarie era termen, însă nu a mai aşteptat până pe 11 ianuarie şi l-a demis pe secretarul de stat pus de Ciucă, de partenerul lui, Ciucă. O vorbă din popor spune – dă-i omului puterea şi o să-i vezi caracterul. Ciolacu ne-a arătat că atunci când are puterea are reflexe de dictator sud-american. Are toată puterea acum şi, la 34 de ani de la Revoluţie, vedem un om cu putere în stat care foloseşte puterea pentru a-şi rezolva problemele personale”, a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că în acest moment Marcel Ciolacu „se poartă mai rău ca Dragnea”.

„În momentul ăsta PSD s-a întors în epoca Dragnea după ce s-au făcut eforturi ani de zile să se distanţeze de proastele obiceiuri ale lui Liviu Dragnea şi a celor din jurul lui. Asta nu ne miră pentru că ştim cât de apropiat de fapt a fost Marcel Ciolacu de Liviu Dragnea. Faptul că PNL şi Ciucă nu spun nimic arată complicitatea lor la acest jaf, arată că sunt total în subordinea lui Ciolacu, arată că nu mai au niciun fel de coloană vertebrală”, a afirmat Moşteanu.