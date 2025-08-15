Moşteanu, despre summit-ul Trump-Putin: Orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă. Sunt foarte importante garanţiile de securitate. Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul şi a reporni un război

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, în legătură cu summit-ul Trump – Putin, din Alaska, de vineri seară, că orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă, cu partenerul american la masă şi „şi bineînţeles cu ruşii”. În opinia ministrului, pacea „nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul, pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război”. „Trebuie să ne asigurăm că (n. red. Putin) nu va mai avea curajul să atace nicio ţară”, a subliniat Moşteanu, transmite News.ro.

„Cu toţii ne dorim pacea. Şi primul pas către o pace justă, durabilă şi cu garanţii de securitate este oprirea focului. Şi de aici încolo, după ce va fi oprit focul, şi sper să se ajungă la o înţelegere pentru a se opri focul şi să se aşeze la masă, orice pace, orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă, cu partenerul american la masă. Şi bineînţeles cu ruşii”, a declarat, vineri, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, pentru Digi24, întrebat despre aşteptatul summit dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, de vineri seară, din Alaska.

Moşteanu a mai spus că războiul din Ucraina a fost „o lecţie pentru toţi” şi că tocmai de aceea sunt foarte importante garanţiile de securitate în cazul încetării focului.

„Acest război a fost o lecţie pentru toţi. Şi de-aia e foarte important, şi preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre asta, şi partenerii europeni au vorbit despre asta, este foarte important să ne uităm la acele garanţii de securitate. Adică pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul şi pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război. Trebuie să ne asigurăm că nu va mai avea curajul să atace nicio ţară. Trebuie să revenim la o ordine firească, normală, în care graniţele şi suveranitatea fiecărui stat sunt respectate”, a conchis Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării Naţionale s-a aflat, vineri, la Constanţa, unde au loc manifestările prilejuite de Ziua Marinei.

Summit-ul Trump-Putin, al cărui scop imediat este să aducă pacea în Ucraina, are însă mize mari şi pentru Europa şi nu în ultimul rând reprezintă un test de imagine pentru două personalităţi cu orgolii foarte puternice, iar de aici rezultă şi incertitudinea, şi temerile, şi scepticismul. Dar şi aşteptările sunt mari, iar Alaska va fi pentru câteva ore în centrul atenţiei întregii lumi.