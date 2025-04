Lasconi, întrebată dacă este de acord cu legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex: Politicianul nu are ce căuta în dormitorul oamenilor / Sunt pentru parteneriatul civil

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a afirmat, marţi seară, că politicianul nu are ce căuta în dormitorul oamenilor şi a adăugat că este de acrod cu parteneriatul civil pentru persoanele de acelaşi sex, dar şi între un bărbat şi o femeie, transmite News.ro.

Elena Lasconi a fost întrebată, marţi, la Antena 3, dacă ar opta pentru legalizarea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex.

”Politicianul nu are ce să caute în dormitorul oamenilor. Părerea mea este că, şi am curajul să o spun şi să răspund la toate chestiunile sensibile pe care probabil o să mi le adreseze o grămadă de lume, eu sunt căsătorită cu un bărbat, am un copil, deci familie tradiţională”, a declarat Lasconi.

Ea a precizat, de asemenea, că este de acord cu parteneriatul vicil.

”Pe de altă, parte sunt pentru parteneriatul civil şi mă gândesc şi la parteneriatul civil pentru persoanele de acelaşi gen, dar şi pentru persoanele cu genuri diferite pentru că există multe cupluri în ţara asta femeie-bărbat care aduc şi copii pe lume şi au nevoie de drepturi legale, de succesiune, de proprietate, aparţinător în spital, cred că sunt nişte lucruri de bun simţ şi dacă eşti şi un bun creştin ar trebui să înţelegi că toleranţa este lecţia pe care trebuie să o învăţăm în viaţa asta şi respectul faţă de oameni”, a mai declarat Elena Lasconi.