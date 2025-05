Dominic Fritz, despre rezultatul Elenei Lasconi: Nu am fost surprins / Liderul interimar al USR anunţă că a avut o discuţie ”de la om la om” cu Elena Lasconi: I-am urat toate cele bune pentru munca dificilă ce o aşteaptă înapoi la primărie

Preşedinmtele interimar al USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, că nu a fost surprins de rezultatul Elenai Lasconi în urma alegerilor prezidenţiale şi tocmai de aceea a făcut o altă recomandare alegătorilor. Fritz a precizat că i-a mulţumit Elenei Lasconi pentru ce a făcut pentru USR şi i-a urat toate cele bune ”pentru munca dificilă ce o aşteaptă înapoi la primărie”, transmite News.ro.

”Nu am fost surprins de aest rezultat şi tocmai de aceea am şi acţionat şi am fost sinceri cu proprii noştri alegători, am făcut această recomandare, să voteze cu Nicuşor Dan pentru că el era singurul care avea şanse să intre în turul doi şi mă bucur că acest lucru s-a şi întâmplat”, a declarat, joi, Dominic Fritz.

Preşedintele interimar al USR spune că a avut o discuţie ”de la om la om” cu Elena Lasconi.

”Am avut o discuţie cu ea, foarte umană, de la om la om, i-am mulţumit pentru ce a făcut pentru USR, a ajuns, totuşi, în turul doi anul trecut şi i-am urat toate cele bune pentru munca dificilă ce o aşteaptă înapoi la primărie”, a completat Fritz.

Potrivit datelor finale ale alegerilor din 4 mai, comunicate de către Biroul Electoral Central, Elena Lasconi a obţinut 252.721 de voturi valabil exprimate, reprezentând 2,68% din totalul voturilor valabil exprimate.

După scrutin, Lasconi a demisionat din funcţia de preşedinte al USR, Dominic Fritz fiind preşedintele interimar.