Wall Street Journal: Trump trebuie să obțină garanții de securitate pentru Ucraina înainte de un acord cu Putin

Boardul editorial al Wall Street Journal avertizează că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programată vineri în Alaska, este „extrem de riscantă” și poate avea consecințe majore atât pentru viitorul Ucrainei și al NATO, cât și pentru interesele strategice ale Statelor Unite.

Publicația notează că îngrijorarea este alimentată de schimbarea bruscă de atitudine a lui Trump, care după săptămâni de critici la adresa refuzului lui Putin de a negocia, a lăsat să treacă termenul-limită pentru impunerea de noi sancțiuni fără a lua măsuri.

Printre scenariile vehiculate se află un posibil schimb de teritorii, prin care Rusia ar înceta bombardamentele asupra orașelor ucrainene în schimbul întregii regiuni Donețk — inclusiv zone pe care nu le controlează în prezent — în timp ce Ucraina ar putea primi înapoi anumite teritorii ocupate, fără un calendar clar. Președintele Volodimir Zelenski respinge acest plan, invocând numeroasele promisiuni încălcate de Kremlin, inclusiv după acordurile Minsk I și II.

Wall Street Journal subliniază că orice discuție serioasă trebuie să includă garanții de securitate ferme din partea Occidentului pentru Ucraina, nu doar promisiuni din partea lui Putin. În lipsa acestora, Kievul nu ar accepta nici măcar concesii de facto privind teritoriile ocupate.

Editorialul atrage atenția și asupra faptului că întâlnirea de vineri se va desfășura fără reprezentanți ai Ucrainei, ceea ce face improbabilă obținerea unei păci reale. Trump a declarat, totuși, că Zelenski va fi invitat la următoarea rundă de discuții cu Putin.

Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea din Alaska ar putea servi pentru a testa seriozitatea liderului rus, cu implicarea ulterioară a Ucrainei și a europenilor dacă negocierile vor continua.

Wall Street Journal subliniază că adevăratul obiectiv al lui Putin este ca Ucraina să devină parte a unui bloc rusesc extins, asemenea Belarusului, și că doar presiunea economică sporită, combinată cu sprijin militar consistent, îl poate determina să accepte o pace durabilă. Printre opțiunile neutilizate de Washington, editorialul menționează sancțiuni împotriva Chinei pentru achizițiile de petrol rusesc și confiscarea celor 300 de miliarde de dolari din rezervele Moscovei aflate în Occident.

„Pacea este ușor de obținut dacă îi dai agresorului ce vrea. Dacă Trump vrea o pace de durată, are nevoie de un acord care să asigure Ucrainei libertatea de a-și decide viitorul și capacitatea de a se apăra când Putin, inevitabil, va încerca din nou să cucerească teritorii”, concluzionează Wall Street Journal.