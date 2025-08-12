„Sunt atât de ușurată că a scăpat de această durere”: Jennifer Aniston se destăinuie după moartea lui Matthew Perry

De la moartea lui Matthew Perry în octombrie 2023, prietenii din Friends au păstrat un profil scăzut. Cuvintele lor sunt puține și rare. În timpul întâlnirilor cu jurnaliștii, pare imposibil să nu fie întrebați despre moartea fostului lor partener, atât de puternic a fost impactul complicității lor pe ecran timp de un deceniu. Cu ocazia unui portret major, Jennifer Aniston a vorbit despre această pierdere în paginile Vanity Fair, scrie BFM TV.

„Am făcut tot ce am putut, când am putut”, spune actrița americană în vârstă de 56 de ani. În culise, echipa serialului a făcut tot ce a putut pentru a-l sprijini pe Matthew Perry în lupta sa împotriva dependenței. O luptă care a fost marcată în special în ultimii ani de viață ai starului, pe fondul consumului de ketamină.

„A fost aproape ca și cum l-am fi jelit pentru o lungă perioadă de timp, lupta lui împotriva acestei boli a fost extrem de dificilă. Oricât de greu a fost pentru noi toți și pentru fani, există o parte din mine care crede că poate este mai bine așa. Sunt ușurată că suferința lui a luat sfârșit”, a declarat ea pentru revistă.

„One last hello”

Jennifer Aniston a vorbit, de asemenea, despre rezonanța imensă a serialului Friends de-a lungul anilor. La reuniunea distribuției din 2021, ea a spus că „a simțit cu adevărat impactul pe care spectacolul l-a avut asupra vieții oamenilor”, descoperind povești ale fanilor care au învățat engleza datorită spectacolului sau „s-au agățat de el în vremuri întunecate”.

Această reuniune din 2021 va fi fost „un semnal de alarmă, un ultim salut din partea celor șase actori înainte de tragerea cortinei”. Un moment făcut cu atât mai prețios cu cât a marcat ultimele clipe împărtășite cu Matthew Perry în fața camerelor de filmat.

Acum vedetă a emisiunii The Morning Show, Jennifer Aniston rămâne, pentru mulți, inseparabilă de rolul lui Rachel Green din sitcom. O asociere care nu o deranjează câtuși de puțin: „Chiar dacă Friends ar fi singura linie din CV-ul meu, aș fi împlinită și binecuvântată”.