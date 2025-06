Lando Norris, cel mai rapid în a treia sesiune de antrenamente libere

Pilotul McLaren Lando Norris a fost cel mai rapid, sâmbătă, în a treia și ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Austriei de Formula 1, stabilind un timp de referință de 1:04.324.

Colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, a venit pe locul doi, la 0.118 secunde diferență. Verstappen (RedBull Racing) a completat podiumul, sosind la 0.210 secunde în spatele liderului.

Oscar Piastri a pierdut o bucată de timp în garajul McLaren, timp în care s-a inspectat și reparat podeaua plată a mașinii sale, care a fost deteriorată în urma unei treceri foarte bruște peste un vibrator.

McLaren are, unsurprisingly, checking the floor of Piastri’s car #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/owTnUcjTM9

— Formula 1 (@F1) June 28, 2025