La presiunea lui Donald Trump, un procuror federal a demisionat / Refuzase…

Președintele SUA Donald trump
Sursa foto: Dreamstime

La presiunea lui Donald Trump, un procuror federal a demisionat / Refuzase să îi urmărească penal pe adversarii președintelui american

Un procuror federal care a refuzat să iniţieze urmărirea penală împotriva adversarilor lui Donald Trump şi-a prezentat demisia vineri, potrivit presei americane, citate de lefigaro.fr, informație preluată de News.ro.

Cu câteva ore mai devreme, preşedintele american ceruse public demisia acestuia. „Vreau să plece”, declarase miliardarul republican, răspunzând unui jurnalist care îl întrebase în Biroul Oval dacă doreşte demiterea procurorului federal din districtul estic al Virginiei, Erik Siebert. Acesta şi-a prezentat demisia vineri seara, au relatat mai multe mass-media.

Erik Siebert a estimat recent că nu există suficiente dovezi pentru a iniţia o acţiune în justiţie pentru fraudă împotriva procurorului general al statului New York, Letitia James, potrivit Washington Post.

Adversară acerbă a lui Donald Trump, Letitia James, l-a condamnat pe preşedinte la o amendă de aproape jumătate de miliard de dolari înainte de întoarcerea acestuia la Casa Albă.

Această condamnare pentru fraudă a fost în cele din urmă anulată la sfârşitul lunii august de o curte de apel din statul New York, care a considerat că amenda era „excesivă”. Procurorul şi-a anunţat intenţia de a face apel împotriva acestei decizii.

Potrivit mass-media americane, Erik Siebert a refuzat, de asemenea, să-l urmărească în justiţie pe un alt duşman al lui Donald Trump, fostul director al FBI, James Comey. Demis brutal în 2017, în timp ce ancheta posibile interferenţe ruseşti în campania lui Donald Trump, James Comey este acuzat de acesta, printre altele, că a minţit Congresul.

Tags:
