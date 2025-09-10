Kylian Mbappe, superstarul obosit de lumea fotbalului

Kylian Mbappe traversează o perioadă bună la Real Madrid, adaptarea sa fiind una completă. Atacantul francez a făcut o confesiune neașteptată jurnaliștilor de la L’Equipe: superstarul a vorbit despre latura mai puțin vizibilă a fotbalului, un mediu pe care îl consideră adesea „dezgustător”.

Cu trei goluri marcate în primele trei etape din LaLiga, Mbappe este principala armă a celor de la Real Madrid.

Atacantul vrea să cunoască gloria alături de clubul „blanco”, după un sezon de debut în care nu a cucerit vreun trofeu.

La 26 de ani, Kylian mărturisește că fotbalul oferă un mediu pe care adesea îl consideră „dezgustător”.

„Sunt fatalist în ceea ce priveşte lumea fotbalului, dar nu şi în ceea ce priveşte viaţa. Viaţa este minunată. Fotbalul este ceea ce este.

Îmi place să spun că oamenii care merg la stadion au norocul de a veni „doar” să vadă un spectacol şi să nu ştie ce se întâmplă în culise.

Sincer, dacă nu aş avea această pasiune, lumea fotbalului m-ar fi dezgustat de mult timp”, își începe Mbappe discursul surprinzător.

„Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât ai mai multe probleme. Unii nu văd că viaţa ta se schimbă, vor să păstreze imaginea ta din copilărie, când erai alături de ei… Dar tu nu mai eşti acelaşi. Ai responsabilităţi, angajamente, o slujbă, socoteală de dat.

Dacă unii te însoţesc pe acest drum, sunt poveşti frumoase. E bine să creşti, să ajungi în vârf, cu acelaşi nucleu familial şi intim. Dar, uneori, nu funcţionează, şi trebuie să ştii să recunoşti asta.

Asta nu înseamnă că legătura s-a rupt, dar relaţia nu funcţionează. Este mai greu de spus decât de făcut şi este o problemă cu care se confruntă mulţi sportivi şi personalităţi”, adaugă Kylian Mbappe.

Internaționalul francez precizează că își dorește ca viitorii săi copii să „urască” fotbalul.

„Aș vrea ca viitorii mei copii să urască fotbalul și să nu pună piciorul în acest mediu”, concluzionează Kylian.

După ce a rupt colaborarea cu PSG, Mbappe și-a retras plângea pentru hărțuire morală, dar continuă procesul cu campioana din Ligue 1 pe plan judiciar: solicită 55 de milioane de euro pentru salarii neplătite și prime promise de către gruparea de pe Parc des Princes.