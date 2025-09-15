Kîrgîzstanul deschide prima sa academie islamică guvernamentală pentru a contracara extremismul

Autorităţile Kîrgîzstanului, ţară musulmană laică, au inaugurat luni o primă academie islamică guvernamentală, cea mai recentă măsură a autorităţilor acestei ţări din Asia Centrală care doreşte să ţină sub control influenţa religiei şi să contracareze „extremismul”, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Această academie, unde învăţământul va fi „conform politicii de stat” şi „va răspunde nevoii tot mai mari pentru un învăţământ religios obiectiv”, urmează să primească 400 de studenţi în oraşul Tokmok, în nordul ţării, potrivit biroului de presă al preşedintelui Sadîr Japarov.

Cele cinci foste republici sovietice din Asia Centrală încearcă să controleze revenirea islamului în societăţile lor după proclamarea independenţei, după decenii de ateism în cadrul Uniunii Sovietice.

„Evocând ameninţările tot mai mari ale extremismului şi radicalismului religios în lume, inclusiv în Asia Centrală, Sadîr Japarov a subliniat că aceste fenomene compromit direct securitatea naţională şi contribuie la propagarea ideologiilor fondate pe violenţă”, potrivit cabinetului prezidenţial.

Autorităţile central-asiatice încearcă să lupte împotriva radicalizării, în special după plecarea a mii de cetăţeni din Asia Centrală pentru a se ralia unor grupări jihadiste în Orientul Mijlociu, mai ales în timpul anilor 2013-2015.

Asemeni altor ţări din regiune, Kîrgîzstanul a interzis purtarea niqabului (vălul integral), în timp ce cea a bărbii este autorizată cu condiţia ca ea să fie scurtă.

Primăvara aceasta, autorităţile kîrgîze au anunţat că vor să limiteze construcţia de moschei, după ce au închis mai multe zeci, în principal în sudul ţării, mai religios.

Anul trecut, preşedintele Japarov îi îndemnase deja pe principalii lideri religioşi „să lupte contra elementelor radicale” şi să-i „ghideze pe cei care s-au abătut de la calea cea dreaptă”.