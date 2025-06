Kelemen Hunor, despre majorarea TVA: Ar trebui să ajungem şi noi în situaţia în care, dacă promitem ceva în campanie electorală, să respectăm. Îl susţin pe preşedintele Dan când spune că vrea să respecte această promisiune, fiindcă aşa e corect

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, după consultările de la Cotroceni, despre majorarea TVA, că ar trebui să ajungem şi noi în situaţia în care, dacă promitem ceva în campanie electorală, să respectăm, el precizând că îl susţine pe preşedintele Dan când spune că vrea să respecte această promisiune, fiindcă aşa e corect, transmite News.ro.

Preşedintele UDMR a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că România are un PIB crescut în fiecare an, dar nu am crescut veniturile, ori nu au fost colectate, iar asta e una dintre probleme.

”Degeaba creşti cheltuielile, dacă nu creşti şi veniturile, lucrezi pe datorie. Datoria trebuie dată înapoi, deficitul creşte şi aşa mai departe. Deci de acest punct de vedere avem de făcut o corecţie. Nu pentru Comisie, pentru sănătatea economiei şi pentru sănătatea bugetului României. Dar asta nu înseamnă că trebuie să creşti TVA-ul în primul pas. Nu trebuie să spui că niciodată nu se va ajunge la o creştere a TVA-ului, dar nu trebuie să fie primul pas, să creşti veniturile, fiindcă se poate o colectare mai bună, poţi să umbli la accize, poţi să umbli la alte taxe şi impozite”, a declarat Kelemen Hunor, despre majorarea TVA.

Preşedintele UDMR a arătat că în primul rând, înainte de orice, ”trebuie să pui statul la o cură de slăbire, fiindcă sunt multe cheltuieli extravagante”.

”Când nu ai bani, atunci te uiţi şi la investiţii. Şi trebuie să etapizezi, trebuie să prioritizezi investiţiile, trebuie să vezi ce se poate amâna”, a completat el.

Potrivit lui Kelemen Hunor, discuţiile vor continua cu premierul desemnat şi cu miniştrii care vor fi desemnaţi să facă parte din coaliţie.

”Nu se poate să primească cineva un meniu fără să aibă vreo contribuţie, un ministru sau un premier. Apoi trebuie să ajungi la creşterea veniturilor şi acolo trebuie să vezi care sunt posibilităţile tale, dacă accizele şi ceilalte impozite şi taxe nu acoperă necesităţile”, a menţionat el.

Kelemen Hunor a mai declarat că, pe de altă parte, ar trebui să ajungem şi noi în situaţia în care, dacă promitem ceva în campanie electorală, să respectăm.

”Cel puţin la început, că după aceea schimbă conjunctura. S-ar putea să avem probleme. S-ar putea să ne afecteze conflictul din Orientul Mijlociu. Mă refer la preţul petrolului. Şi atunci, sigur că ceea ce ai promis în 2024 s-ar putea să nu se potrivească în 2026 cu promisiunile. Asta înţelege orice om. Dar când pleci la drum, ar trebui să ajungem şi noi acolo să respectăm promisiunea şi, din acest punct de vedere, eu îl susţin pe preşedintele Dan când spune că vrea să respecte această promisiune, fiindcă aşa e corect”, a mai spus el.