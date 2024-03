Joe Biden confundă de două ori Gaza cu Ucraina în timp ce anunță parașutarea de ajutoare umanitare americane

Președintele Joe Biden a confundat de două ori Gaza cu Ucraina, în timp ce a anunțat că SUA vor furniza ajutorul umanitar de care are nevoie disperată teritoriul palestinian devastat de război, transmite Sky News.

Biden, în vârstă de 81 de ani, a confirmat vineri că asistența umanitară va fi parașutată în Gaza – la o zi după ce Ministerul Sănătății, condus de Hamas, a declarat că 30.000 de palestinieni au murit de la începutul războiului, în octombrie anul trecut.

„În zilele următoare, ne vom alătura prietenilor noștri din Iordania și altora care oferă parașutări aeriene de alimente și provizii suplimentare”, a declarat președintele, adăugând că SUA vor „căuta să deschidă alte căi de intrare, inclusiv, eventual, un coridor maritim”.

Dar Biden s-a referit de două ori, din greșeală, la parașutările aeriene pentru a ajuta Ucraina, ceea ce i-a determinat pe oficialii Casei Albe să clarifice faptul că, de fapt, vorbea despre Gaza.

Video, mai jos:

President Biden says they will be completing air drops of ‘food and supplies into Ukraine’, and the US is seeking to open up ‘other avenues in Ukraine’. Mr Biden meant to say Gaza https://t.co/GD1gLkuJSj pic.twitter.com/zvx5phNx5p

Biden thinks we are airdropping food to Ukraine instead of Gaza

Typically something like this would be a big story but we have accepted that our president is incompetent and not running America pic.twitter.com/vkQEys4idr

— Jake Shields (@jakeshieldsajj) March 2, 2024