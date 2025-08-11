Deficitul balanţei comerciale a crescut în primul semestru cu aproape 11%, apropiindu-se de 17 miliarde de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deficitul balanţei comerciale, adică diferența dintre importuri și exporturi în primul semestru al anului s-a adâncit şi a ajuns la 16,712 miliarde euro, cu 1,618 miliarde euro (+10,7%) mai mare decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Exporturile FOB au însumat în primele şase luni 47,676 miliarde euro, iar importurile CIF 64,389 miliarde euro. Practic, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, exporturile au crescut cu 3,1%, iar importurile cu 4,9%, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute în prima jumătate a anului de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,3% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate (27,6% la export şi 28,1% la import).

În luna iunie 2025, exporturile FOB au însumat 8,218 miliarde euro, iar importurile CIF au atins 10,592 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,374 miliarde de euro. Faţă de luna iunie 2024, exporturile din iunie 2025 au crescut cu 6,3%, iar importurile au crescut cu 0,6%.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025 a fost de 34,167 miliarde euro la expedieri şi de 46,553 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi şi 72,3% din total importuri.

În ceea ce priveşte valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în aceeaşi perioadă, aceasta a fost de 13,509 miliarde euro la exporturi şi de 17,836 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi şi 27,7% din total importuri.