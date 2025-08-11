G4Media.ro
Un grup industrial din Ungaria concediază 200 de angajați pe fondul evoluțiilor…

Sursa foto Dreamstime

Un grup industrial din Ungaria concediază 200 de angajați pe fondul evoluțiilor economice negative și al investiției în inteligența artificială

11 Aug

O reducere de personal a început la biroul din Budapesta al grupului de companii Docler, unde schimbarea afectează aproximativ 200 de persoane, transmite publicația Infostart, citată de Rador.

Conform justificării companiei de producție digitală deţinute de György Gattyán, decizia a fost luată din cauza mediului economic internaţional nefavorabil şi a oportunităţilor de piaţă care sunt în scădere. În această situaţie, grupul Docler se concentrează pe automatizarea proceselor de lucru și aplicarea soluțiilor oferite de inteligența artificială (IA).

Utilizarea inteligenței artificiale în anumite domenii și departamente va permite eliminarea resurselor umane, ceea ce va duce la reduceri de personal potrivit unui comunicat al grupului, care indică un „proces inevitabil de reorganizare”.

Compania a informat deja agenția de ocupare a forței de muncă de stat competentă despre decizia de a concedia 200 de persoane şi a început şi înştiinţarea angajaţilor.

De menţionat că portalul de știri „Frisshírek”, care aparține grupului, a fost închis în ianuarie, după ce producția de conținut a fost preluată de inteligența artificială.

