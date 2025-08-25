Jaf în Turul Spaniei: Biciclete în valoare de 250.000 € furate de la echipa Visma-Lease

Turul Spaniei 2025 a început cu un scandal, echipa Visma-Lease anunțând că i-au fost furate 18 biciclete în valoare totală de 250.000 de euro, informează echipa olandeză pe rețelele sociale.

În timp ce Jonas Vingegaard se bucura de victoria sa în etapa a doua din La Vuelta, echipa sa, Visma-Lease, se confrunta cu o mare problemă: 18 biciclete de competiție, evaluate la un sfert de milion de euro, au fost furate din camionul mecanicilor.

Conform L’Equipe, furtul a avut loc duminică seara, în apropierea hotelului din zona Torino unde echipa olandeză era cazată.

Dimineața, mecanicii au descoperit că ușile camionului au fost forțate, iar bicicletele dispăruseră.

„Aseară, camionul mecanicilor noştri a fost spart şi mai multe biciclete au fost furate. Poliţia a deschis o anchetă cu privire la incident”, a transmis echipa Visma-Lease într-un comunicat oficial pe rețelele sociale.

În același hotel au fost cazate și echipele Movistar și Lidl-Trek, însă acestea nu au fost afectate în vreun fel.

Hoții au vizat exclusiv camionul celor de la Visma, ceea ce ridică întrebări despre o posibilă operațiune planificată.

Un precedent la Turul Franței 2025

Lumea ciclismului a fost lovită de o situație asemănătoare în urmă cu doar câteva săptămâni, cu ocazia Turului Franței 2025: echipa Cofidis a rămas fără biciclete, dar acestea au fost în cele din urmă recuperate de către poliție în câteva zile.

Fiecare bicicletă a celor de la Visma este evaluată la peste 13.000 de euro bucata.

🇪🇸 #LaVuelta25 Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025