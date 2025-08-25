G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jaf în Turul Spaniei: Biciclete în valoare de 250.000 € furate de…

Jonas Vingegaard turul frantei UCI Visma-Lease a Bike
Jonas Vingegaard / Sursa foto: DAVID PINTENS / Belga Press / Profimedia

Jaf în Turul Spaniei: Biciclete în valoare de 250.000 € furate de la echipa Visma-Lease

Sportz25 Aug 1 comentariu

Turul Spaniei 2025 a început cu un scandal, echipa Visma-Lease anunțând că i-au fost furate 18 biciclete în valoare totală de 250.000 de euro, informează echipa olandeză pe rețelele sociale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În timp ce Jonas Vingegaard se bucura de victoria sa în etapa a doua din La Vuelta, echipa sa, Visma-Lease, se confrunta cu o mare problemă: 18 biciclete de competiție, evaluate la un sfert de milion de euro, au fost furate din camionul mecanicilor.

Conform L’Equipe, furtul a avut loc duminică seara, în apropierea hotelului din zona Torino unde echipa olandeză era cazată.

Dimineața, mecanicii au descoperit că ușile camionului au fost forțate, iar bicicletele dispăruseră.

„Aseară, camionul mecanicilor noştri a fost spart şi mai multe biciclete au fost furate. Poliţia a deschis o anchetă cu privire la incident”, a transmis echipa Visma-Lease într-un comunicat oficial pe rețelele sociale.

În același hotel au fost cazate și echipele Movistar și Lidl-Trek, însă acestea nu au fost afectate în vreun fel.

Hoții au vizat exclusiv camionul celor de la Visma, ceea ce ridică întrebări despre o posibilă operațiune planificată.

Un precedent la Turul Franței 2025

Lumea ciclismului a fost lovită de o situație asemănătoare în urmă cu doar câteva săptămâni, cu ocazia Turului Franței 2025: echipa Cofidis a rămas fără biciclete, dar acestea au fost în cele din urmă recuperate de către poliție în câteva zile.

Fiecare bicicletă a celor de la Visma este evaluată la peste 13.000 de euro bucata.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Salutare fratii mei! Am niste cervelo-uri de vanzare. Sint la targul de vechituri din Buzau. Toate marimile , preturi pe alese.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.