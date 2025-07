5 dintre cele 11 biciclete furate ale echipei Cofidis pentru Turul Franței au fost recuperate

Cinci biciclete furate ale echipei Cofidis, participantă în Turul Franței 2025, au fost recuperate de către Poliția din Franța, transmite L’Equipe.

În total 11 biciclete aparținând echipe Cofidis au dispărut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în chiar ziua debutului Turului Franței, ediția din 2025.

Respectivele biciclete au fost furate din camionul-atelier al Cofidis, transmite sursa citată.

Cele 5 biciclete au fost găsite duminică seara într-o pădure din apropierea hotelului în care era cazată echipa franceză de ciclism.

Fiecare dintre biciclete valoarează 13.000 de euro.

„Ușa camionului a fost forțată și unsprezece dintre bicicletele noastre Look Cycle au fost furate, în ciuda măsurilor de securitate care fuseseră implementate”, a precizat Cofidis într-un comunicat dat publicității duminică.

L’Equipe transmite că cel mai probabil cele 5 biciclete au fost lăsate în pădure pentru a putea fi luate mai târziu de către hoți.

Campionul în care se găseau respectivele biciclete se afla la sub 200 de metri de hotelul echipei din Bondues, lângă aerodromul din Lille.

Cofidis a apelat la serviciul de asistență al cursei din Hexagon pentru a putea folosi bicicletele de rezervă, iar astfel echipa să poată participa la etapa a doua din Le Tour.

Cofidis have 11 bikes stolen ahead of stage 2 of the 🇫🇷#TDF2025 😠

📰 Full story: https://t.co/9O3A5MFIxc

📷 Cor Vos pic.twitter.com/2TMZYp2xks

— Domestique (@Domestique___) July 6, 2025