Actrița Margot Robbie susține că personajul negativ inițial al filmului Birds of Prey trebuia să fie ”Pinguinul” / Matt Reeves, regizorul serialului The Penguin, a cerut schimbarea acestuia pentru ca personajul să poată apărea în exclusivitate în producția sa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Colin Farrell a câștigat un Glob de Aur și o nominalizare la Emmy pentru rolul lui Oz Cobb, alias emblematicul personaj negativ din universul Batman, Pinguinul, în serialul său HBO din 2024, dar personajul era cât pe ce să debuteze în Universul DC cu ani mai devreme, arată The Variety.

Colega de la DC a lui Farrell, Margot Robbie, care a interpretat-o pe psihotica Harley Quinn în mai multe filme, a dezvăluit că Pinguinul era aproape să apară ca principalul antagonist în filmul ei DC din 2020, „Birds of Prey.”

Farrell și Robbie joacă în prezent împreună în filmul romantic-fantastic „A Big Bold Beautiful Journey”, iar Robbie a declarat pentru Entertainment Weekly că Pinguinul se afla în scenariul original al filmului „Birds of Prey.” Cu toate acestea, Matt Reeves, care a regizat și a scris „The Batman” și a fost producător executiv al serialului „The Penguin”, a oprit echipa de la „Birds of Prey” să folosească personajul său negativ.

„În prima schiță a scenariului pentru ‘Birds of Prey’ pe care a scris-o Christina [Hodson], personajul negativ era Pinguinul,” i-a spus Robbie lui Farrell în timpul discuției lor cu EW. „Iar apoi Matt Reeves a zis, ‘Nu-l folosiți pe Pinguin. O să-l folosesc eu în treaba mea.’ Și așa l-am înlocuit cu Masca Neagră.”

Ewan McGregor a preluat rolul lui Masca Neagră, un alt celebru personaj negativ din universul Batman, în „Birds of Prey.” Un Farrell vizibil șocat a întrebat-o pe Robbie cum era versiunea Pinguinului din scenariul lui Hodson, iar Robbie a spus că era „uimitoare.” Ea a mai adăugat că încă mai are o copie a scenariului original. „Probabil că este pe computerul meu,” i-a spus ea lui Farrell. „Ai putea să-l citești.”

Nu este clar când fanii DC o vor vedea pe Harley Quinn a lui Robbie apărând în viitorul Univers DC re-lansat, dar Farrell este așteptat să-l re-interpreteze pe Pinguin în filmul lui Reeves, „The Batman: Part II”, care va avea premiera în cinematografe pe 1 octombrie 2027.