G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un cetățean american, pus sub acuzare în Germania pentru că s-a oferit…

china, supraveghere, spionaj, hack, ascultare, beijing, contraspionaj, viata privata, urmarire, comunism
Sursa foto: © Lepasik | Dreamstime.com

Un cetățean american, pus sub acuzare în Germania pentru că s-a oferit să le dea spionilor chinezi informații secrete despre armata SUA

Articole25 Aug 0 comentarii

Procurorii federali germani au anunţat luni punerea sub acuzare a unui cetăţean american despre care susţin că s-a oferit să transmită serviciilor speciale chineze informaţii sensibile despre armata SUA, relatează Agerpres. Bărbatul, identificat cu numele Martin D. în conformitate cu legea germană privind protecţia datelor private, este acuzat că a contactat organisme de stat chineze în vara lui 2024 în timp ce lucra pentru un contractor al armatei americane la o bază a SUA din Germania, informează procurorii într-un comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acesta ar fi lucrat pentru acest contractor civil al Departamentului Apărării al SUA între 2017 şi începutul lui 2023.

Bărbatul se află în detenţie înainte de proces încă de la arestarea sa în noiembrie.

Divizia pentru securitatea statului a Curţii superioare regionale din Koblenz va decide dacă să accepte sau nu acuzaţiile care i se aduc lui Martin D. şi să iniţieze un proces.

„Acuzatul este suspectat suficient că şi-a declarat disponibilitatea de a se angaja în activităţi de spionaj pentru un serviciu de informaţii străin într-un caz deosebit de grav”, au mai precizat procurorii în comunicat.

„Din 2020 cel mai târziu, el şi-a exercitat activitatea la o bază militară americană din Germania”, au mai precizat procurorii. La mijlocul lui 2024, bărbatul ar fi contactat autorităţile statului chinez de mai multe ori, oferindu-se să transmită informaţii sensibile despre armata SUA unui serviciu special chinez.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.