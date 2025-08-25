Serialul ”Dexter: Original Sin” a fost anulat, deși fusese anunțat sezonul 2 / ”Dexter: Resurrection 2”, continuarea seriei Dexter, va intra în faza de scriere

„Dexter: Original Sin” nu se va întoarce cu sezonul 2, anunță The Variety.

Variety a aflat din surse că Paramount a decis să nu continue cu un alt sezon al seriei prequel. Un anunț de reînnoire pentru sezonul 2 a fost făcut în aprilie, dar sursele spun că seria a fost, de fapt, în pauză, iar planurile de a filma un al doilea sezon nu au avansat și nu au fost programate date de producție. Serialul a debutat inițial în decembrie 2024 și a încheiat primul său sezon – și acum singurul – în februarie.

Sursa citată a mai aflat că Paramount intenționează să deschidă în curând o cameră a scriitorilor pentru un potențial sezon 2 din „Dexter: Resurrection,” o continuare a seriilor „Dexter” și „Dexter: New Blood” în care Michael C. Hall revine în rolul lui Dexter Morgan. Primul sezon a debutat pe 11 iulie, iar finalul este programat pentru 5 septembrie.

Deși o reînnoire nu este în niciun caz garantată, serialul a obținut o audiență puternică și recenzii favorabile. Episodul de premieră a atras 4,4 milioane de spectatori pe multiple platforme în primele șapte zile, în timp ce primul sezon are o rată de aprobare critică de 94% pe Rotten Tomatoes.

Decizia de a nu continua cu un al doilea sezon din „Original Sin” vine nu cu mult timp după încheierea fuziunii Skydance-Paramount. Matt Thunell, a cărui nouă responsabilitate include operațiunile de producție ale Showtime, și noua echipă de conducere superioară se pare că evaluează întreaga listă de producții a postului premium și nu numai. Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, Thunell și echipa sa au decis să se concentreze pe „Resurrection” și pe rolul lui Hall ca Morgan, în timp ce încearcă să continue franciza „Dexter”.

Vestea morții premature a „Original Sin” vine în contextul în care declinul gradual al Showtime a continuat neabătut de ani de zile. Cândva un bastion al conținutului scriptat premium, la fel ca HBO, lista actuală a rețelei a fost redusă la doar o mână de seriale originale și la o rebranduire ca Paramount+ with Showtime. Linia actuală de producții Showtime include „The Chi,” „The Agency,” și „Yellowjackets,” alături de „Dexter: Resurrection.”

Amplasat în 1991, „Original Sin” a servit drept poveste de origine a lui Dexter Morgan, cu Patrick Gibson interpretând versiunea tânără a legendarului ucigaș de ucigași. Hall a asigurat monologul interior al tânărului Dexter.

Pe lângă Gibson și Hall, distribuția a inclus și pe Molly Brown, Christina Milian, Christian Slater, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, invitatul special Sarah Michelle Gellar, și Patrick Dempsey.

Clyde Phillips, showrunner-ul și producătorul executiv original al „Dexter,” a revenit în acest rol pentru „Original Sin” și a fost, de asemenea, creatorul seriei. Hall a fost și el un producător executiv al seriei, la fel ca Scott Reynolds, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez și Lilly Burns. Michael Lehmann, regizorul filmului „Heathers,” a fost director și producător executiv. Robert Lloyd Lewis a fost producător al seriei. Showtime Studios și Counterpart Studios au produs serialul. Gary Levine și Urooj Sharif au supravegheat producția pentru Showtime Studios, cu producția supervizată de Tara Power. Seria a fost produsă de Showtime Studios (acum Paramount Television Studios) și Counterpart Studios și distribuită de Paramount Global Content Distribution în afara piețelor Paramount+.