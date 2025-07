Începe Turul Franței 2025 – Pogacar vs Vingegaard: Cine transmite la tv competiția „regină” din ciclism

Rivalitatea dintre Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard își va disputa începând de sâmbătă, 5 iulie, o nouă etapă importantă cu ocazia Turului Franței din 2025. Slovenul este omul de învins: traversează o formă fantastică și este campionul en-titre (a fost de neatins în 2024). Le Tour propune etape mitice precum cele din Peyragudes, Hautacam, Luchon (Pirinei) și clasicele Mont Ventoux și Col de la Loze din Alpi.

🤩 Here they are!

The names and bibs of the 184 riders that will take to the start of the #TDF2025 tomorrow!

💛 Ils sont là !

Voici les noms et les dossards des 184 coureurs qui prendront demain le départ du #TDF2025 ! pic.twitter.com/HaGuOghvNg

— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2025