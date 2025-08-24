G4Media.ro
Anunţ inedit al părintelui Francisc Doboş, după ce Dan Tanasă (AUR) a…

Anunţ inedit al părintelui Francisc Doboş, după ce Dan Tanasă (AUR) a recomandat refuzarea comenzilor livrate de străini: Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească. M-a rugat să-i binecuvântez munca şi rucsacul pentru livrarea de mâncare

Părintele Francisc Doboş, paroh la Biserica Sacré-Cœur din Capitală, a făcut un anunţ inedit, dar şi ironic, după ce deputatul AUR Dan Tanasă a recomandat să fie refuzate comenzile livrate de străini: ”Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”, a scris Doboş pe pagina sa de Facebook, postând imagini şi adăugând că bărbatul, aflat de două săptămâni în România, l-a rugat să-i binecuvânteze munca şi rucsacul pentru livrarea de mâncare, transmite News.ro.

„Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”, a scris Dan Tanasă zilele treccute pe Facebook, provocând reacţii vehemente pe reţelele sociale. Mai mult, poliţistul Marian Godină a depus plângere penală împotriva sa, iar Colegiul director al Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat.

”Un dac neaoş din Nigeria a venit ieri să se spovedească. E în România de două săptămâni. Azi a participat la Sf. Liturghie, s-a împărtăşit iar la sfârşit m-a rugat să-l binecuvântez pe el, să-i binecuvântez munca şi rucsacul pentru livrarea de mâncare”, a anunţat duminică părintele Francisc Doboş.

El a adăugat şi un pasaj Ddn evanghelia de la Sf. Liturghie de duminică, Luca 13, 29-30: “Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”.

