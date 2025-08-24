G4Media.ro
Salarii în funcție de studii pentru cadrele didactice din grădinițe și creșe…

Foto: Pixabay.com

Salarii în funcție de studii pentru cadrele didactice din grădinițe și creșe / Proiect al Ministerului Educației și Cercetării

24 Aug

Ministerul Educației și Cercetării propune, printr-un proiect de ordin, ca de la 1 septembrie 2025 salariile de bază ale profesorilor din creșele de stat și din creșele cu personalitate juridică să fie diferențiate, în funcție de studiile absolvite, anunță Edupedu.ro.

- articolul continuă mai jos -

Măsura se aplică educatorilor și profesorilor pentru educație timpurie din învățământul ante-preșcolar din întreaga țară, în conformitate cu Legea Educației.

Potrivit proiectului, personalul încadrat în anul școlar 2021–2022 ca educator-puericultor în creșele preluate din administrarea autorităților publice locale în sistemul de educație va fi reîncadrat, în funcție de nivelul studiilor, ca educator sau profesor pentru educație timpurie.

Articolul 1 din ordin susține că „personalul încadrat pe perioadă nedeterminată în anul școlar 2021-2022 în funcția de educator-puericultor în creșele aflate în administrarea autorităților publice locale care au fost preluate, începând cu anul școlar 2021-2022, în cadrul sistemului de educație, organizate atât ca structuri arondate unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică în care funcționează nivelul preșcolar cu program prelungit sau unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică ce au în structură învățământ preșcolar, prin decizia inspectoratelor școlare, cât și ca unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului. nr. 100/2021„.

 

