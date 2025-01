Israelul acuză Hamasul de două încălcări ale acordului de încetare a focului: Nu eliberează o ostatică și nu spune care ostatici mai sunt în viață

Israelul acuză duminică Hamasul de două încălcări ale acordului de încetarea focului pentru a-şi justifica astfel refuzul de a lăsa deplasaţii în sudul Fâşiei Gaza să se întoarcă în nord, relatează AFP, transmite News.ro.

O femeie civilă, Arbel Yehud, a cărei eliberări era cerută sâmbătă de Israel, ”nu a fost eliberată, iar lista statutului” ostaticilor – în viaţă sau morţi – ”nu a fost predată” de către mişcarea palestiniană, acuză într-un comunicat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu.



BREAKING: Israeli, Arbel Yehoud will be released next Saturday, according to Reuters.

Follow our live blog for more updates: https://t.co/TMMFHVnJgm

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/39jXW8mzIb

— Sky News (@SkyNews) January 25, 2025

Arbel Yehud (29) was taken hostage with her boyfriend, Ariel Cunio, in Kibbutz Nir Oz on 10/7. Her home was pillaged, her dog was killed, and her brother Dolev was murdered while defending their kibbutz.

She is a loving aunt and a gentle soul.

Say her name. #bringthemhomenow pic.twitter.com/i5lFXcCNCM

— Dr. Alexandra Herzog (@alexandratali25) January 24, 2025

”Potrivit acordului de încetrea focului” încheiat de Israel cu Hamas, mediat de Qatar cu ajutorul Egiptului şi Statelor Unite, ”Israelul nu va autoriza trecerea locuitorilor Fâşiei Gaza către nordul Fâşiei Gaza atât timp cât eliberarea lui Arbel Yehud, o civilă care urma să fie eliberată nu este aranjată”, anunţa sâmbătă într-un comunicat biroul lui Netanyahu.



According to Al-Hadath, the hostage Arbel Yehud is being held by what is called the ‘Tawhid Brigade,’ an Islamist extremist group operating independently in Gaza. She is not with Hamas or Islamic Jihad.

Hamas is currently negotiating with them to hand her over, which is why… pic.twitter.com/EAl9tZxnuG

— Ihab Hassan (@IhabHassane) January 25, 2025

Tens of thousands of Gazans are waiting south of the Netzarim junction for the matter of Arbel Yehud to be resolved. pic.twitter.com/FtkW0UfF6M

— LionsOfZion_ official (@LionsOfZion_ORG) January 26, 2025

Doi lideri Hamas au declarat AFP că Arbel Yehud este ”în viaţă şi în stare bună de sănătate”.