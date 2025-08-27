Ionuţ Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate / Există şi un precedent, pe vremea lui Boc

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu (USR), a anunțat miercuri că s-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate, pentru a evita riscul unui control de constituţionalitate, la CCR, el arătând că există şi un precedent, pe vremea premierului Emil Boc. Moşteanu a anunţat că vineri va avea loc şedinţa de Guvern pentru adoptarea proiectelor, iar de mâine încep consultările cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ şi Consiliul Tripartit, transmite News.ro.

”Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Ionuţ Moşteanu, la Digi24.

Ministrul Apărării a precizat că, la analiza pe care au făcut-o până acum, „aşa cum arată lucrurile, aceste pachete ar trebui să stea în picioare şi să nu existe riscul de a pica la CCR”.

„Asta se va întâmpla vineri. De mâine, încep consultările cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, Consiliul Tripartit, până vineri după amiază, pe fiecare din aceste pacheţele, proiecte de lege şi vineri după amiază vom face o nouă şedinţă de guvern prin care vom aproba în Guverm aceste proiecte”, a arătat Moşteanu.