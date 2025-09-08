Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult / E greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, acest lucru trebuie să se schimbe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moşteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate şi răsdiscutate. În cadrul sistemului de pensii militare, există nişte dezechilibre pe care mulţi le-ar vrea corectate. Îi înţeleg pe fiecare dintre dintre dintre dânşii, au ieşit la pensie în momente diferite, în condiţii diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuţie la care nu am o soluţie rapidă. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. În pachetul 3 nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor”, a anunţat Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

El a precizat că va fi o discuţie în coaliţie săptămâna asta.

”Sunt idei la fiecare dintre cele patru partide din coaliţie, trebuie să echilibrăm situaţia fiscal-bugetară şi vedeţi că lucrurile merg destul de greu. E greu cu patru partide. Sper să reuşim, în luna care urmează, să intrăm într-un soi de linie dreaptă, pentru că realitatea e că acum coaliţia merge cu frâna de mână trasă. Acest lucru trebuie să se schimbe. Toată lumea aşteaptă să ne mişcăm mai repede, mai curajos, să luăm nişte decizii”, a menţionat Moşteanu.