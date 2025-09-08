G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă…

militari romani
Sursa foto: MoiraM / Alamy / Profimedia

Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult / E greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, acest lucru trebuie să se schimbe

Articole8 Sep 1 comentariu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moşteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate şi răsdiscutate. În cadrul sistemului de pensii militare, există nişte dezechilibre pe care mulţi le-ar vrea corectate. Îi înţeleg pe fiecare dintre dintre dintre dânşii, au ieşit la pensie în momente diferite, în condiţii diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuţie la care nu am o soluţie rapidă. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. În pachetul 3 nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor”, a anunţat Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

El a precizat că va fi o discuţie în coaliţie săptămâna asta.

”Sunt idei la fiecare dintre cele patru partide din coaliţie, trebuie să echilibrăm situaţia fiscal-bugetară şi vedeţi că lucrurile merg destul de greu. E greu cu patru partide. Sper să reuşim, în luna care urmează, să intrăm într-un soi de linie dreaptă, pentru că realitatea e că acum coaliţia merge cu frâna de mână trasă. Acest lucru trebuie să se schimbe. Toată lumea aşteaptă să ne mişcăm mai repede, mai curajos, să luăm nişte decizii”, a menţionat Moşteanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării: Vom obține o sumă consistentă prin instrumentul SAFE de înzestrare militară. Comisia ne-ar fi dat mai mult dacă nu aveam deficit / România vrea să finanțeze prin mecanism două nave de patrulare, IFV-uri, arme de asalt, drone și infrastructură

Articole8 Sep
0 comentarii

Nicuşor Dan, întrebat despre atacul lui Grindeanu la adresa premierului: Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele / Acestea iau măsuri cu costuri sociale importante şi ar trebui să fie un bloc unit

Articole8 Sep • 649 vizualizări
0 comentarii

Nicuşor Dan: Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi nu am motive de îngrijorare în acest moment

Articole8 Sep • 454 vizualizări
4 comentarii

1 comentariu

  1. De cand sunt la putere, vad ca useristii s-au imprietenit cu „specialii” , nu se mai lupta ca in opozitie cu pensiile speciale nesimtite sau cu coruptia! 🙂

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.