Iohannis spune că vizita lui Ciolacu în America trebuia să fie mai bine pregătită de Guvern și de Ambasada României în SUA/ Ambasadorul Muraru a mustrat public premierul pentru că nu l-a luat în delegația oficială

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Bruxelles, că vizita premierului Marcel Ciolacu din Statele Unite ale Americii ar fi trebuit „să fie mai bine pregătită” atât de Guvern, cât şi de Ambasada României din SUA, transmite Agerpres.ro.

„În ce priveşte discuţiile care au fost în Statele Unite ale Americii, probabil ar fi fost bine ca această vizită să fie mai bine pregătită de ambele părţi. Faptul că acolo au apărut public anumite divergenţe nu ne face bine absolut deloc. Astfel de chestiuni trebuie discutate în interior şi nu în afară. Deci, aici mai avem un pic de lucru”, a arătat Iohannis.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat, pe 3 decembrie, la un eveniment organizat la Washington, că premierul Marcel Ciolacu nu a considerat necesară participarea reprezentanţilor Ambasadei României la întâlnirile politice din SUA.

Aflat în vizită de lucru în SUA, şeful Executivului a reacţionat. „Nu am mai avut nicio discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul rând, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe. Dânsa este reprezentanta de vârf a diplomaţiei române. Nu apucasem să avem discuţiile aplicate cum vor fi reprezentările în ziua următoare, de aceea am şi spus că câteodată e bine să ai răbdare. (…) Totuşi, lipsa de anvergură a domnului ambasador şi o reacţie, până la urmă, cred că emoţională a domniei sale nu l-a calificat”, a declarat, ulterior, Marcel Ciolacu.

sursa: Agerpres.ro