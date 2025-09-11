Investigație Context.ro: Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR, umăr la umăr în campania de la Chișinău: Moldova are de ales între credință și Europa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fabrica de ficțiuni electorale susținută de Rusia și-a turat motoarele: O grupare finanțată de Fundația Eurasia, organizație inclusă pe lista de sancțiuni a SUA, promovează un site din Rusia care strânge semnături împotriva “persecuției” credincioșilor moldoveni și induce teama că din Europa vine sfârșitul familiei, dezvăluie Context.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Simultan, grupuri conectate la Rusia și AUR promovează ideea că orientarea pro-europeană a Moldovei înseamnă distrugerea creștinismului.

Pentru autenticitate, falanga rusofilă a scos la atac preoți care s-au plimbat pe banii Kremlinului și a lansat o petiție găzduită pe servere rusești.

Susținătorii AUR țin isonul propagandei pro-ruse și au intensificat atacurile împotriva orientării europene a Republicii Moldova.

Călugări de la chilia finanțată de Gigi Becali, care au avut vedenia cu fiara din spatele președintelui Dan, scriu despre “planurile „europene” care doresc să transforme Moldova (și, prin extenso, România) într-un berbec NATO împotriva Rusiei”.

Nu vă amestecați în politică, a cerut oficial Mitropolitul Vladimir, șeful Bisericii Ortodoxe din Moldova care e subordonată canonic Patriarhiei Ruse. Dar preoți din subordinea lui au poziții publice clar exprimate: din Europa vine doar păcatul.

În paralel, propagandiștii AUR din România atacă regimul PAS, partid pro-european aflat la guvernare, acuzat că nedreptățește Mitropolia Basarabiei: „Nu putem lăsa Basarabia pe mâna lui Soros și Putin!”. Aceleași rețele au vânturat imaginea unei Europe demonice pe ambele maluri ale Prutului.

Falsa alegere dintre Moldova cu credință și Moldova cu Europa

“Pro european înseamnă împotriva credinței” este una dintre manipulările preferate de propaganda rusească. Minciuna că valorile europene sunt în contradicție cu cele creștine circulă în toată rețeaua de dezinformare pro-Kremlin, inclusiv în România și Moldova. Zeci de canale de telegram inundă spațiul mediatic moldovenesc cu narative tendențioase despre religie, care preiau această retorică promovată de Kremlin. Ele plasează printre postările despre credință mesaje politice, narative anti-UE, falsuri despre actuala guvernare și laude la adresa Rusiei.

Una dintre temele favorite ale acestui ecosistem este cea a schismei în sânul Bisericii Ortodoxe și antagonizarea credincioșilor care aparțin celor două mitropolii din Republica Moldova: cea a Chișinăului, subordonată Moscovei, și cea a Basarabiei subordonată Bucureștiului.

Harul votului: Biserica ortodoxă ca armă electorală

În Republica Moldova, religia a devenit armă electorală. Președinta Maia Sandu a avertizat recent că unul dintre instrumentele interferenței rusești în politica din Moldova este chiar biserica:

„Folosirea bisericii în scopul unui stat străin și instrumentalizarea religiei pentru a induce sperietori și a radicaliza diverse categorii de populație, de exemplu prin radicalizarea pelerinajelor în Rusia unde persoanele care merg în aceste pelerinaje sunt instruite cum să organizeze activități. Susținerea mediatică și logistică de către grupuri afiliate Rusiei, acțiuni ale fundației Eurasia creată de echipa Șor, cu sprijin extern indirect, posibil de la FSB. Aici vreau să amintesc preoților că să-ți vinzi aproapele, să-ți vinzi țara nu este doar un abuz, o ilegalitate, dar este și un mare păcat”.

Citește integral pe Context.ro