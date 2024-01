Inundaţii în nordul Franţei: Guvernul anunţă măsuri ”excepţionale” / Intemperiile au lovit Belgia, unde aproximativ 40 de case au fost afectate de o tornadă

Guvernul francez a anunţat joi „răspunsuri excepţionale” pentru nordul ţării care a cunoscut începutul unui nou episod de inundaţii extraordinare, după cel din noiembrie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Multe localităţi se află încă sub apă. În Ardenne (nord-est), pompierii au salvat joi dimineaţa o conducătoare auto care se afla pe un drum inundat.

O parte din Franţa a fost lovită marţi şi miercuri de ploi abundente, iar un septuagenar a murit miercuri în maşina sa scufundată în vestul ţării.

Inundaţiile afectează în special departamentul Pas-de-Calais (nord), clasificat sub cod roşu, dar sunt afectate şi alte departamente învecinate.

Major flood at Bruveau in Aire-sur-la-Lys of Pas-de-Calais, France 🇫🇷 (04.01.2024) pic.twitter.com/CuYHXBb0PC

— Gaurav kochar (@gaurav_kochar) January 4, 2024