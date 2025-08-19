G4Media.ro
Unei femei agresate sexual în timpul unui zbor din Qatar către Londra…

Unei femei agresate sexual în timpul unui zbor din Qatar către Londra i s-a refuzat despăgubirea deoarece avionul nu era înregistrat în Marea Britanie / ”Este o lacună care trebuie remediată urgent”

O femeie care a fost agresată sexual în timp ce dormea într-un avion cu destinația Londra contestă regulile guvernului britanic care o exclud din schema de despăgubiri, deoarece avionul nu era înregistrat în Marea Britanie, relatează The Guardian. 

Ea a fost agresată într-un avion al companiei Qatar Airways, pe ruta Doha (Qatar) – Gatwick, în septembrie anul trecut.

Momade Jussab, în vârstă de 66 de ani, din Feltham, stătea lângă ea și i-a băgat mâinile în pantaloni. El a fost arestat la sosirea la Gatwick.

În mai, el a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare la Curtea Coroanei din Lewes, după ce a fost găsit vinovat de o acuzație de agresiune sexuală cu penetrare și două acuzații de agresiune sexuală.

Victimei sale, care și-a păstrat anonimatul și este numită Kelly, i s-a refuzat despăgubirea prin programul de despăgubiri pentru vătămări penale, deoarece incidentul a avut loc într-un avion care nu era înregistrat în Marea Britanie.

Firma de avocatură Leigh Day, care o reprezintă pe Kelly, i-a scris secretarului de justiție, Shabana Mahmood, îndemnând-o să elimine ceea ce consideră a fi o lacună în lege.

Kelly, care are în jur de 20 de ani și este din Londra, a declarat: „Nu înțeleg de ce eu și alte victime ca mine am fost excluse din programul CIC.

Am fost atacată într-un zbor spre Marea Britanie, sunt cetățean britanic, iar această infracțiune a fost investigată și judecată de autoritățile britanice.

Ar trebui să am dreptul la despăgubiri, iar excluderea mea din program este nedreaptă și ilogică. Încă sufăr de pe urma atacului și vreau să-mi continui viața.”

Legea aviației civile a fost actualizată în 1996 pentru a se asigura că actele criminale comise pe avioane străine cu destinația Marea Britanie pot fi judecate în instanțele penale britanice.

Claire Powell, avocată la Leigh Day, a declarat: „Clienta noastră a suferit un atac sexual îngrozitor pe un zbor cu destinația Marea Britanie. I s-a refuzat despăgubirea în cadrul programului de despăgubire pentru vătămări corporale cauzate de infracțiuni, pur și simplu pentru că era un zbor străin și regulile nu au fost modificate în conformitate cu actualizările Legii aviației civile.

„Este o lacună care trebuie remediată urgent și avem încredere că ministrul justiției va fi de acord, în special având în vedere angajamentul acestui guvern de a combate violența împotriva femeilor și fetelor.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului Justiției a declarat: „Gândurile noastre rămân alături de această victimă și rămânem hotărâți în misiunea noastră de a reduce la jumătate violența împotriva femeilor și fetelor în decursul unui deceniu. Normele pe care le respectă Autoritatea pentru despăgubiri în caz de vătămări penale și valorile plăților pentru vătămări sunt stabilite de parlament.

„Victimele au la dispoziție și alte căi pentru a primi sprijin.”

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

