România și Moldova apar pe o hartă expusă în Biroul Oval, în timpul summitului privind viitorul Ucrainei / Teritoriile cucerite de Rusia sunt foarte aproape de granițele țării noastre

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O hartă mare a Ucrainei, cu teritoriile cucerite de Rusia, pusă în fața lui Trump, în Biroul Oval, cuprinde o bună parte din România și Republica Moldova, în totalitatea ei. Asta arată cât de aproape este războiul pornit de Rusia în țara vecină.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Donald Trump l-a primit luni pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde s-au alăturat discuțiilor și principalii lideri europeni.

Aici a fost expusă o hartă mare a Ucrainei, iar pe partea estică, colorată în roșu, arăta aproximativ 20% din teritoriul țării aflat sub controlul Rusiei.

Reuters notează că Zelenski a fost cel care i-a aratat lui Trump harta câmpului de luptă, în timp ce discuțiile privind teritoriul sunt amânate pentru întâlnirea cu Putin

Între timp, președintele Ucrainei a declarat luni, la Washington, că țara este pregătită să găsească o „cale diplomatică” pentru a încheia războiul cu Rusia.

Întrebat dacă Ucraina este dispusă să „redeseneze hărțile” într-un acord de pace sau să „continue să trimită soldați ucraineni la moarte încă câțiva ani”, Zelenski nu a răspuns direct, dar a lăudat eforturile administrației Trump de a opri războiul.