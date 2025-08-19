G4Media.ro
România și Moldova apar pe o hartă expusă în Biroul Oval, în…

Harta Ucrainei care cuprinde cuceririle Rusiei
Sursa foto: X / Kyiv Post

România și Moldova apar pe o hartă expusă în Biroul Oval, în timpul summitului privind viitorul Ucrainei / Teritoriile cucerite de Rusia sunt foarte aproape de granițele țării noastre

O hartă mare a Ucrainei, cu teritoriile cucerite de Rusia, pusă în fața lui Trump, în Biroul Oval, cuprinde o bună parte din România și Republica Moldova, în totalitatea ei. Asta arată cât de aproape este războiul pornit de Rusia în țara vecină.

Donald Trump l-a primit luni pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde s-au alăturat discuțiilor și principalii lideri europeni.

Aici a fost expusă o hartă mare a Ucrainei, iar pe partea estică, colorată în roșu, arăta aproximativ 20% din teritoriul țării aflat sub controlul Rusiei.

Reuters notează că Zelenski a fost cel care i-a aratat lui Trump harta câmpului de luptă, în timp ce discuțiile privind teritoriul sunt amânate pentru întâlnirea cu Putin

Între timp, președintele Ucrainei a declarat luni, la Washington, că țara este pregătită să găsească o „cale diplomatică” pentru a încheia războiul cu Rusia.

Întrebat dacă Ucraina este dispusă să „redeseneze hărțile” într-un acord de pace sau să „continue să trimită soldați ucraineni la moarte încă câțiva ani”, Zelenski nu a răspuns direct, dar a lăudat eforturile administrației Trump de a opri războiul.

