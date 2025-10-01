Inter a învins Slavia Praga, scor 3-0 / Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen / Toate scorurile de marți, din Liga Campionilor

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, în etapa a doua a grupei principale din Liga Campionilor, transmite News.ro.

Cristian Chivu este al patrulea antrenor al Inter Milano care a câştigat primele două meciuri din Liga Campionilor, după Luciano Spalletti (2018-2019), Claudio Ranieri (2011-2012) şi Roberto Mancini (2004-2005).

Tot marţi, Atletico Madrid a învins Eintracht Frankfurt, scor 5-1, iar Bayern Munchen a trecut de Pafos cu acelaşi scor, în timp ce Liverpool a pierdut, scor 0-1, cu Galatasaray.

Rezultate de marţi, din Liga Campionilor:

Atletico Madrid -. Eintracht Frankfurt 5-1

Au marcat: Raspadori (4), Le Normand (33), Griezmann (45+1, 68), Alvarez (82 – penalti) / Burkardt (57)

Olympique Marseille -. Ajax 4-0

Au marcat: Paixao (6, 12), Greenwood (26), Aubameyang (52)

Chelsea -. Benfica 1-0

Au marcat: Rios (18-autogol)

Internazionale Milano -. Slavia Praga 3-0

Au marcat: Lautaro Martinez (30, 65), Dumfries (34)

Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2-2

Au marcat: Hauge (53, 66) / Van de Ven (68), Gundersen (89)

Pafos -. Bayern Munchen 1-5

Au marcat: Orsic (45) / Kane (16, 34), Guerreiro (20), Jackson (31)

Galatasaray -. Liverpool 1-0

Au marcat: Osimhen (16-penalti)