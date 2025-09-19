Întâlnire strategică a întregii conduceri USR, în weekend, la Timişoara, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului / Fritz: Vom avea discuţii intense, dar constructive, despre rolul USR la guvernare

USR anunţă o întâlnire strategică a întregii conduceri, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, în weekend, la Timişoara. Preşedintele Dominic Fritz, membrii Biroului Naţional al USR, preşedinţii filialelor judeţene şi miniştrii USR din Guvernul României vor stabili priorităţile politice şi organizatorice ale partidului pentru lunile următoare şi anul 2026, transmite News.ro.

”Vom avea discuţii intense, dar constructive, despre rolul USR la guvernare şi despre cum să găsim cele mai bune soluţii pentru oamenii care se confruntă cu greutăţi din ce în ce mai mari – scumpiri, taxe crescute, salarii mici, lipsa siguranţei zilei de mâine. Statul este în continuare capturat de interese de grup, în timp ce partidele extremiste au doar acţiuni populiste, dar nicio soluţie reală. România are nevoie de un USR unit, cu o direcţie clară, coerentă şi curajoasă”, a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR, potrivit unui comunicat oficial al partidului.

În centrul discuţiilor strategice se vor afla trei direcţii majore: Soluţii economice concrete pentru români – măsuri prin care USR să sprijine creşterea veniturilor, reducerea birocraţiei şi dezvoltarea mediului de afaceri; Întărirea României în faţa agresiunilor Rusiei – politici de securitate şi energie care să consolideze apartenenţa ţării noastre la UE şi NATO şi să protejeze cetăţenii de efectele războiului hibrid dus de Kremlin; Deschiderea partidului către societatea civilă şi mediul antreprenorial – un dialog real şi constant cu asociaţiile, ONG-urile şi mediul de business, pentru ca deciziile politice să fie fundamentate pe nevoile reale ale oamenilor şi ale economiei. În debutul întâlnirii, preşedintele USR, Dominic Fritz, va susţine, la ora 10.00, o conferinţă de presă la Hotel Continental din Timişoara.

”9 ani de USR înseamnă mult mai mult decât doar o organizaţie politică. Este vorba despre o mişcare a cetăţenilor care au ales să lupte pentru o ţară mai bună, pentru o Românie în care valorile democraţiei, justiţiei şi transparenţei sunt fundamentale”, a mai declarat Dominic Fritz. USR a fost fondată în august 2016, pornind din mişcarea civică Uniunea Salvaţi Bucureştiul, creată de Nicuşor Dan cu un an înainte. La alegerile parlamentare din 2016, USR a obţinut 9% şi a intrat în Parlament, devenind rapid una dintre principalele forţe de opoziţie. După fuziunea cu PLUS în 2021, USR a participat la guvernare şi a promovat reforme pentru digitalizare, anticorupţie şi reducerea birocraţiei. Astăzi, USR face parte din coaliţia de guvernare şi este în continuare un partid care luptă pentru modernizarea României şi respectarea statului de drept.