Institutul pentru Studierea Holocaustului ”Elie Wiesel” cere Primăriei București să revoce autorizarea mitingului de marți, al organizației extremiste neolegionare Noua Dreaptă / Șeful Tudor Ionescu, printre cei mai radicali extremiști din România, este parlamentar SOS, partid extremist pro-rus / Legea interzice existența organizațiilor xenofobe

”Solicităm oficial primarului Municipiului București să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă în 2 septembrie. Manifestările de discriminare sunt interzise de legea penală și Constituția României!”, a transmis Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”.

De precizat că șeful Noua Dreaptă, Tudor Ionescu, printre cei mai radicali extremiști din România, a intrat în Parlament pe listele partidului extremist pro-rus SOS România, condus de Diana Șoșoacă, ex-AUR. Citește detalii aici.

Reamintim că Primăria București a autorizat manifestația xenofobă împotriva imigranților după mesajul xenofob al parlamentarului partidului extremist AUR Dan Tănasă:

“Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de orgine afro-asiatică! Atenție dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă! Manifestarea este autorizată de Primăria Generală a Capitalei și așteptăm participanții la ora 11:00 în fața aceleiași Primării, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul organizației.

Primăria Municipiului Bucureşti a explicat, într-un comunicat remis Agerpres, că autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituţional la liberă exprimare şi la întrunire.

Primăria a făcut aceste precizări în legătură cu adunarea publică anunţată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, pentru data de 2 septembrie, în intervalul 11:00 – 13:00, pe trotuarul adiacent Parcului Cişmigiu, în faţa sediului Primăriei. Reprezentanţii Primăriei afirmă că ”solicitanţii au depus documentaţia prevăzută de legea privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”.

Conform primului articol din OUG 31/2002, Noua Dreaptă este o organizație care contravine legii:

”Articolul 1

Pentru prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la discriminare și la săvârșirea de infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, prezenta ordonanță de urgență reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”.

Context

Statul român are la dispoziție cel puțin două cadre legale prin care pot combate și care pedepsesc cu închisoare sau amendă penală promovarea legionarismului, antisemitismul, fascismul, discursul urii sau cultul criminalilor de război ori al celor care au comis un genocid: OUG 31/2002 și Codul Penal, prin articolul 369, dar autoritățile din România le-au aplicat insuficient sau deloc.

Prin OUG 31/2002 sunt interzise organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, după cum urmează: Articolul 5 interzice cultul criminalilor de război sau al celor care au comis genocid ori crime împotriva umanității: ”Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”. Articolul 6 interzice negarea, justificarea sau minimalizarea Holocaustului și a crimelor împotriva umanității: (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă;

sau cu amendă; (2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional (…) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă;

sau cu amendă; (3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”. Articolul 12 interzice să fie ridicate statui, busturi sau plăci comemorative pentru criminalii de război: ”Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război”. Articolul 13 interzice ca străzile, piețele, parcurile sau alte locuri publice să poarte numele criminalilor de război: (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice;

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică”. Articolul 3 interzice să se constituie sau să fie sprijinite grupuri și organizații fasciste, xenofobe sau rasiste: (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup”; PrinCodul Penalsunt interzise incitarea la violenţă, ură sau discriminare, după cum urmează: Art. 369 – Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

G4Media și Info Sud-Est au arătat în nenumărate rânduri cum statul nu a oprit acțiunile legionarilor, care au ajuns să facă până și tabere paramilitare pentru copii, nu a oprit fenomenul antisemit, care înregistrează derapaje tot mai grave, și nu a oprit discursul urii, cu precădere cel împotriva comunității LGBT, amplificat de partidele extremiste în campaniile electorale din 2024, de BOR și de candidații partidelor extremiste ori de candidatul independent pro-Kremlin din finala prezidențială.

Ba mai mult, lipsa de reacție a statului, fie din incompetență, dezinteres sau complicitate, i-a încurajat pe urmașii ideologici ai Mișcării Legionare, care a folosit asasinatul ca armă politică în perioada interbelică, să apese pedala la maximum, până când a fost posibil ca salutul fascist să fie făcut ziua în amiaza mare la troița ridicată în memoria fondatului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, la fel și celelalte ritualuri legionare.

Nu în ultimul rând, un pretendent la funcția supremă în stat nu numai că nu a fost sancționat conform legii, dar a fost lăsat să candideze și să ajungă în finala prezidențială după ce a făcut public apologia căpeteniei legionare Corneliu Zelea Codreanu și a dictatorului militar condamnat pentru crime de război Ion Antonescu.

Dosarul lui Călin Georgescu, deschis după ce a spus că Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu ”sunt eroi naționali” a fost închis de Parchetul General condus de Gabriela Scutea. Antonescu este condamnat pentru crime de război, decizie a Tribunalului Poporului, dar menținută în două rânduri și de instanțe judecătorești în vremuri de democrație: Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv în 2008 o cerere de reabilitare a lui Antonescu.

Pe de altă parte, mișcarea legionară este cea mai toxică ideologie politică din perioada interbelică, care a folosit asasinatul ca armă politică și a ucis, între alții, doi premieri în funcție, pe I.G. Duca și Armand Călinescu, și l-au asasinat și batjocorit pe cel mai important intelectual român al secolului al XX-lea, Nicolae Iorga.

În tot acest timp, în contextul creșterii rapide a fenomenului extremist, Biserica Ortodoxă Română canonizează figuri legionare, iar mare parte a preoților ortodocși pun umărul la propagarea discursului urii împotriva LGBT, rostogolind în comunitățile de enoriași un fake-news despre cum ar urma să fie instaurată ”dictatura LGBT” dacă Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar ar pierde alegerile prezidențiale.

Tot în acest timp, Academia Română îl premiază pe Alex Mihai Stoenescu, turnător la Securitate cu decizie definitivă în justiție, pentru ”merite prodigioase” în Istorie, deși e un controversat istoric amator, acuzat de Michael Shafir (unul dintre cei mai buni specialiști în Holocaust și antisemitism din Europa) că e profund antisemit și negaționist al Holocaustului și apără Mișcarea Legionară. Stoenescu, distins de Academia Română, a fost prim-vicepreședintele fostului partid al lui Gigi Becali, care promovează discursul urii, homofob și misogin al partidului extremist AUR și îl susține pe Călin Georgescu.

G4Media și ISE au semnalat în zeci de articole din ultimii ani cum procurorii din România ignoră antisemitismul și propaganda legionară, cum nu se autosesizează, deși fenomenul e în creștere, cum închid dosarele deschise la plângere, pentru că ”fapta nu există” sau ”nu e prevăzută de legea penală” și cum nu aplică legea, deși prevederile sunt clare.

Într-o declarație de presă, Parchetul General spune că n-are suficienți oameni care să facă asta sau că legea nu-i ajută pentru că e lacunară sau interpretabilă. Dar nicio autoritate nu a semnalat public că legea e lacunară sau că favorizează perpetuarea fenomenului extremist și al discursurilor antisemit, legionar, homofob etc.

Mai mult, Parchetul General condus de Alex Florența, nu a înregistrat vreo autosesizare în primii doi ani de mandat, deși politicienii extremiști au înregistrat zeci de derapaje majore începând cu anul 2020, pro-legionare sau puternic antisemite, iar fenomenul extremist a scăpat de sub control. Nicio persoană nu a fost trimisă în judecată pentru încălcarea OUG 31/2002 în ultimii doi ani. Inclusiv Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania ”Elie Wiesel” acuză Parchetul General că nu dă curs plângerilor sale. Detalii aici.

Două comunități evreiești cu renume la nivel mondial s-au autosesizat cu privire la escaladarea fenomenului antisemit și extremist din România, concomitent cu lipsa de reacție a autorităților, și au tras un semnal de alarmă Ministerul Justiției și Parchetului General prin două scrisori transmise recent: B’nai B’rith International, cea mai veche organizație evreiască, și Comitetul Evreiesc American, care i-au semnalat și fostului președinte Klaus Iohannis pericolul în care se află societatea românească și comunitatea evreiască, în contextul în care în România este posibil să joace finala prezidențială un candidat care îi elogiază pe autorul Holocaustului din România și pe legionarii care au asasinat pentru a-și consolida puterea în perioada interbelică.