Israel accelerează procesul de creare a unui tribunal special pentru teroriștii Hamas implicați în masacrul din 7 octombrie / Atacatorii ar putea fi condamnați la moarte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul israelian pregătește o inițiativă legislativă fără precedent, care ar permite judecarea rapidă și, în unele cazuri, condamnarea la moarte a membrilor Hamas implicați în atacurile sângeroase din 7 octombrie 2023, scrie Ynet. Israel a aplicat o singură dată pedeapsa cu moartea: în 1962 împotriva liderului nazist Adolf Eichmann, unul dintre organizatorii Holocaustului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul Justiției, Yariv Levin, președintele Comisiei Constituționale a Knessetului, Simcha Rothman, și deputata Yulia Malinovsky au anunțat joi că vor promova legea „cu viteză maximă”, pentru a aduce în fața justiției membrii capturați ai unității de elită Nukhba din Hamas.

Levin a declarat că „în cazurile potrivite” va fi luată în considerare aplicarea pedepsei capitale.

Inițiativa vine pe fondul presiunii crescânde de a trage la răspundere aproximativ 250 de militanți Hamas capturați după atacul din 7 octombrie, care a ucis circa 1.200 de persoane și a dus la răpirea a sute de civili în Fâșia Gaza.

Decizia finală privind deschiderea proceselor va aparține premierului Benjamin Netanyahu, care va consulta serviciul intern de securitate Shin Bet și Consiliul Național de Securitate. Aceștia trebuie să evalueze implicațiile juridice, de securitate și diplomatice ale unei asemenea acțiuni.

Unii membri ai unității Nukhba sunt suspectați de violențe sexuale și crime de o brutalitate extremă, iar oficiali israelieni se tem că procesele publice ar putea fi transformate de echipele de apărare internaționale în platforme pentru a acuza Israelul de crime de război.

De la atacul din octombrie, autoritățile israeliene au declanșat o investigație masivă coordonată de Parchetul General, Poliția israeliană și Shin Bet, care include mii de ore de înregistrări video și numeroase mărturii ale supraviețuitorilor. Pe baza acestora, au fost elaborate acte de acuzare detaliate și analizate mai multe căi legale de acțiune.

Oficialii au subliniat că, din cauza numărului mare de deținuți și a complexității cazurilor, va fi nevoie de modificări legislative pentru ca procedurile să fie eficiente și conforme cu dreptul israelian și internațional.

După întoarcerea în Israel a tuturor ostaticilor în viață, inițiatorii planului intenționează să prezinte proiectul atât membrilor coaliției, cât și opoziției, discuțiile în comisii fiind deja în desfășurare înaintea deschiderii sesiunii de iarnă a Knessetului de săptămâna viitoare.

Într-un precedent mai limitat, în aprilie 2024, Procuratura Districtului de Sud a finalizat actele de acuzare împotriva a 22 de membri Hamas implicați în atacul asupra kibbutzului Nir Oz, pe baza informațiilor furnizate de Shin Bet și de surse militare din Gaza.

Oficialii descriu efortul general de urmărire penală a teroriștilor Hamas ca fiind cel mai amplu din istoria Israelului, cu nouă propuneri legislative aflate deja în analiza Procurorului General.