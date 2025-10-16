Vicepreşedintele SUA JD Vance cere să nu fie luat în serios un chat în care tineri republicani îl elogiază pe Hitler / ”Copiii fac prostii, mai ales băieţii”

Washington, 16 oct /Agerpres/- Vicepreşedintele american JD Vance a apreciat că un chat privat în care tineri republicani l-au elogiat pe Hitler nu trebuie luat în serios, întrucât mesajele schimbate acolo nu sunt altceva decât nişte glume, relatează joi agenţia EFE.

„Copiii fac prostii, mai ales băieţii. (…) Ei spun glume provocatoare, jignitoare. Asta fac. Pur şi simplu nu vreau să trăim într-o ţară unde o glumă prostească spusă de un copil, chiar dacă este una foarte jignitoare şi stupidă, să fie un motiv suficient pentru a-i ruina viaţa”, a temperat JD Vance, vorbind miercuri la podcastul The Charlie Kirk Show, creat de activistul conservator Charlie Kirk, asasinat luna trecută într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva republicanilor preşedintelui Donald Trump.

Declaraţia vicepreşedintelui american a venit miercuri ca răspuns la o investigaţie a publicaţiei online Politico asupra unui grup de pe Telegram format din tineri republicani, discuţiile lor fiind presărate de conţinuturi rasiste, antisemite şi homofobe, inclusiv glume despre camerele de gazare, sclavie şi violuri, transmite Agerpres.

În acel chat de pe reţeaua Telegram, care a fost activ din ianuarie până la jumătatea lunii august, s-a vorbit despre violarea inamicilor politici şi împingerea lor către sinucidere, iar unul dintre tinerii participanţi la discuţii spunea că aceia care au votat împotriva candidaturii sale la preşedinţia Federaţiei Naţionale a Tinerilor Republicani vor sfârşi în camera de gazare.

„Putem aranja duşurile? Camerele de gazare nu se potrivesc cu estetica lui Hitler”, se afirmă într-unul dintre mesajele accesate de respectiva publicaţie, în timp ce într-un altul cineva spune direct că îl „iubeşte” pe fostul dictator nazist.

Potrivit unei relatări tot din Politico săptămâna aceasta, după ce a fost dezvăluită existenţa acelui grup de discuţii mai mulţi dintre membrii acestuia şi-au pierdut locurile de muncă. Unul dintre ei este Peter Giunta, care lucra pentru Mike Reilly, deputat republican din New York, şi candida la preşedinţia federaţiei naţionale.

Potrivit vicepreşedintelui JD Vance, adevărata problemă legată de acel chat este ideea că o glumă ofensatoare poate ruina viaţa unui tânăr. „O persoană care îşi doreşte cu adevărat violenţa politică şi asasinatul politic este de o mie de ori mai periculoasă decât orice spune un grup de tineri, un grup de copii, într-un chat de grup, oricât de ofensator ar fi acesta”, a mai afirmat vicepreşedintele SUA, amintind de asasinarea lui Charlie Kirk.

Departamentul de Stat al SUA a revocat săptămâna aceasta vizele a şase persoane, dintre care patru latino-americane, în urma unor postări pe reţelele de socializare în care unele dintre aceste persoane afirmau că activistul conservator „rasist şi misogin” a murit „prea târziu”.