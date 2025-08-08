Institutul de Științe ale Educației combate cu argumente singurul exemplu de „citare greșită” dat de ministrul David în răspunsul cenzurat masiv către Edupedu.ro, legat de norma didactică: O medie aritmetică simplă a celor mai recente date oficiale

ISE transmite ultimele răspunsuri, însoțite de cinci semnături ale membrilor conducerii conducerii, direct către redacția Edupedu.ro, nu prin biroul de presă al MEC. Informațiile sunt prezentate sub forma de răspunsuri punctuale pentru aproape fiecare dintre întrebările redacției și sunt însoțite de modul de calcul folosit – vezi detaliat mai jos.

Amintim că, în momentul în care, în iulie, Edupedu.ro a cerut ISE să spună ce spun datele în susținerea prevederilor din Legea Bolojan referitoare la norma didactică, burse și alte aspecte privind Educația, răspunsul inițial al ISE, trecut prin filtrul conducerii politice a MEC, a fost cenzurat, din materialul furnizat atunci de cercetătorii în educație dispărând 80%. În cele din urmă, Edupedu.ro a publicat pe surse materialul integral, ce contraziceau declarațiile lui Daniel David.

În răspunsurile inițiale ale ISE, apărea acest fragment, care a fost șters în răspunsurile transmise oficial de Minister: „Conform Eurydice (2021), valoarea medie a normei didactice în Europa este de 18-19 ore/săptămână, cu un minimum de 14 ore în țări precum Croația, Polonia, Finlanda și maximum de 26 de ore în Ungaria. Majorarea normei didactice cu 2 ore plasează România peste media înregistrată la nivel european”.

Joi, 24 iulie, ministrul Educației reacționa public după ce Edupedu.ro a publicat integral răspunsurile ISE. Pentru a justifica intervenția pe datele ISE, Daniel David invoca un „peer review”, desi era vorba despre răspunsuri către presă. Și tot atunci demnitarul susținea că răspunsurile includeau „erori”, dar oferea un singur exemplu în acest sens

