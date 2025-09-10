Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA / Acţiunile Oracle urcă spectaculos

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânzile în acest an, transmite Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preţurile producătorilor din SUA au scăzut neaşteptat în august, în special pe fondul costurilor mai mici ale serviciilor, ceea ce a crescut probabilitatea unei reduceri de 25 puncte de bază a dobânzii de referinţă la şedinţa Fed din 16–17 septembrie la 90%, potrivit instrumentului FedWatch al CME.

Entuziasmul de pe piaţă a fost alimentat şi de Oracle, ale cărei acţiuni au crescut cu 35%, la un nivel record – cel mai mare salt zilnic din 1992 – după ce compania a prognozat venituri contractate de peste jumătate de trilion de dolari în divizia Oracle Cloud Infrastructure.

Efectul s-a răsfrânt şi asupra producătorilor de cipuri: acţiunile Nvidia au urcat cu 3,6%, AMD cu 3,1% şi Broadcom cu 6,2%, în timp ce indicele semiconductorilor a câştigat 2,2%, atingând şi el un record.

Furnizorii de energie pentru centrele de date au beneficiat de aceeaşi tendinţă, cu Constellation Energy şi Vistra în creştere de peste 5%. În schimb, declinul acţiunilor din sectorul consumer discretionary a tras în jos indicele Dow Jones.

La ora 09:41 a.m. ET, Dow Jones scădea cu 0,19% la 45.626 puncte, S&P 500 câştiga 0,48% la 6.543 puncte, iar Nasdaq urca cu 0,33% la 21.952 puncte.

Investitorii aşteaptă acum publicarea datelor privind preţurile de consum (CPI) de joi, pentru noi indicii asupra traiectoriei inflaţiei. Între timp, o instanţă federală a blocat temporar încercarea preşedintelui Donald Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, o mişcare cu implicaţii pentru independenţa băncii centrale.

Pe ansamblu, Wall Street a avut un start pozitiv în septembrie – o lună de regulă nefavorabilă pentru acţiuni – în timp ce Barclays şi-a majorat ţinta pentru finalul anului 2025 privind indicele S&P 500 la 6.450 de puncte, de la 6.050.