Îndemn la vot pentru George Simion pe rețeaua ilegală a fugarului pro-rus Ilan Șor din Republica Moldova. Procurorii moldoveni au găsit mesajele la percheziții

Membrii rețelei ilegale a lui Ilan Șor din Republica Moldova au mobilizat electoratul moldovean la vot masiv pentru candidatul extremist George Simion la alegerile prezidențiale din România din luna mai, scrie TV8.

Interceptările și mesajele descoperite în telefoanele ridicate la perchezițiile desfășurate joi la membrii grupării Șor dezvăluie cum era mobilizat electoratul, organizată activitatea internă și răsplătiți unii participanți la proteste.

Într-un mesaj transmis pe un canal intern de comunicare, membrii sunt îndemnați să participe la scrutinul din România și să-l voteze pe candidatul AUR.

”Bună ziua colegi! Un anunț important!!! Deținătorii de cetățenie română din rândurile noastre sunt îndemnați să iasă masiv la vot pentru a vota George Simion!” – acesta e mesajul transmis pe canalele interne ale lui Ilan Șor, potrivit TV8.

De altfel, și alte persoane publice din Moldova, cu poziții pro-ruse sau asociate cu Ilan Șor, precum fosta jurnalistă Natalia Morari, s-au implicat în campania electorală din România de partea candidatului extremist George Simion.

Din discuție mai reiese că activiștii erau selectați dintre prieteni și rude „pentru că Ilan Șor plătește pentru asta bani”, descriși drept „un mic bonus”, nu salariu:

„Cu acest exemplu vreau să arăt ce înseamnă o echipă. Că echipele, pe care le conduceți… Am spus de multe ori că echipele trebuie create, trebuie creat nucleul unei echipe în care să aveți încredere. Am văzut la alegerile precedente cum oamenii se temeau, cum vă alegeați cunoscuți, prieteni, rude în echipa voastră, pentru că Ilan Șor plătește pentru asta bani. Credeți-mă, nu sunt acei bani și nu e un salariu – e pur și simplu un mic bonus (…)

Procurorii și polițiştii moldoveni au făcut joi percheziții pe scară largă într-un dosar penal legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții organizației lui Ilan Șor.

Ilan Șor, condamnat definitiv pentru furt pe scară largă în Moldova și adăpostit la Moscova, e acuzat că a finanțat campania anti-Maiei Sandu la alegerile din 2024, precum și proteste care au urmărit să răstoarne puterea pro-europeană din Moldova.