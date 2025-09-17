Închisorile cubaneze obligă 60.000 de deținuți să muncească pentru cărbune și trabucuri destinate Europei

În Cuba, zeci de mii de prizonieri sunt forțați să muncească în condiții inumane pentru a produce bunuri atât pentru economia internă, cât și pentru exporturi, în special către Europa, denunță Prisoners Defenders, publicând luni un raport bazat pe documente oficiale cubaneze verificate de Institutul pentru Cercetarea Politicilor Criminale și Justiției de la Universitatea Birkbeck din Londra, investigații de teren și mărturii ale foștilor prizonieri, relatează Euronews, citată de Rador Radio România.

Conform studiului, dintre cei aproximativ 90.000 de prizonieri și 37.458 de condamnări la închisoare deschise de pe insulă, cel puțin 60.000 – inclusiv oponenți politici – sunt forțați să presteze muncă forțată într-o rețea de 242 de unități, inclusiv închisori tradiționale, centre de corecție, lagăre și ferme.

Sarcinile variază de la agricultură la construcții, de la colectarea deșeurilor la curățarea spitalelor și a secțiilor de poliție. Mărturiile descriu ture extenuante, hărțuiri și violențe.

„Ne obligă să muncim toată ziua în soare, cu puțină apă și fără mâncare. Cei care protestează sunt supuși izolării sau bătăilor”, a spus Jorge, un fost deținut politic. Maria, o fostă deținută, a vorbit despre „munca desculță pe câmpurile de trestie de zahăr, fără plată și fără demnitate”.

Pe lângă riscurile pentru sănătate, mulți raportează accidente cauzate de lipsă de echipamente și îngrijiri medicale. Printre cele mai dificile sarcini se numără producția de cărbune de marabu, principala activitate a închisorilor. „Dormim pe câmpuri pe baloți de paie și bem apă murdară din jgheaburi”, a mărturisit un deținut.

Cărbunele, alături de trabucurile cubaneze, este o afacere profitabilă. În 2023, cărbunele de marabu a fost al șaselea cel mai mare produs exportat de Cuba, cu destinații principale în Spania, Portugalia, Grecia, Italia și Turcia.

Tutunul este, de asemenea, implicat: în fabricile închisorilor, cum ar fi cea din Quivican, zeci de deținuți produc trabucuri pentru export sub controlul statului, lucrând până la 15 ore pe zi pentru aproximativ 6 euro pe lună, comparativ cu 100 de euro pentru un civil.

Potrivit ONG-ului, o mare parte din trabucurile cubaneze vândute în străinătate provin din închisori, Uniunea Europeană fiind principala lor piață de desfacere. Marjele brute, care se apropie de 100%, fac ca această activitate să fie extrem de profitabilă pentru guvernul cubanez și distribuitorii străini, care beneficiază indirect de munca forțată.

Este, de asemenea, o afacere profitabilă pentru distribuitorii și importatorii străini, în special europeni, care beneficiază direct sau indirect de munca prizonierilor cubanezi.

Opacitatea lanțurilor de aprovizionare și a canalelor de distribuție, care uneori trec prin filiale locale sau parteneri comerciali, împiedică trasabilitatea produselor și, în consecință, responsabilitatea companiilor străine.

Prisoners Defenders a îndemnat comunitatea internațională să ia măsuri pentru a pune capăt muncii forțate, care este interzisă de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, Organizația Internațională a Muncii și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Printre măsurile concrete recomandate de ONG se numără instituirea unui embargou țintit asupra produselor fabricate cu muncă forțată, în special a celor exportate în Europa, și suspendarea tuturor acordurilor comerciale sau de cooperare cu Cuba, atât timp cât munca forțată persistă.

În absența măsurilor, însă, liniile de conduită s-au mutat în cadrul instituțiilor europene. În noiembrie anul trecut, Consiliul European a adoptat un regulament care interzice introducerea pe piață, importul și exportul către UE a produselor fabricate prin muncă forțată, indiferent de țara lor de origine. Acest regulament, care va intra în vigoare în decembrie 2025, este departe de a fi pus în aplicare. Statele membre ale UE au termen până în decembrie 2027 pentru a începe implementarea sa.

Sursa: EURONEWS / Rador Radio România / Traducerea: Oana Avram