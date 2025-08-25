Incendiu în apropierea Capitalei / Arde un depozit de mase plastice din Buftea
Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineaţă în apropierea Capitalei, la o hală folosită pentru depozitarea maselor plastice, aflată în Buftea, transmite News.ro.
”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare în localitate Buftea, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 700 de metri pătraţi”, anunţă reprezentanţii ISU Bucureşti – Ilfov.
Pompierii acţionează pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării la alte spaţii de depozitare. A fost realizat un dispozitiv de protecţie şi este decopertat acoperişul.
Construcţia este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitarea de mase plastice.
”Incendiul a fost localizat, fără a se extinde la vecinătăţi. Nu sunt persoane rănite”, precizează ISU.
