Încălzirea climei a crescut de patru ori riscul unui uragan la fel de puternic precum Melissa, potrivit unui nou studiu

Uraganul Melissa, cel mai devastator care a lovit Jamaica de la începutul înregistrărilor meteorologice, a devenit de patru ori mai probabil din cauza schimbărilor climatice provocate de oameni, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Această furtună tropicală, care a evoluat între categoriile 3 şi 5 pe scara de intensitate a uraganelor, a provocat pagube „catastrofale”, potrivit autorităţilor jamaicane. Melissa, care se află în prezent în largul coastelor estice ale Cubei şi se îndreaptă spre Bahamas, a devastat insulele din Marea Caraibilor, provocând cel puţin 30 de morţi, dintre care 20 în Haiti.

Încălzirea climei globale, cauzată în principal de arderea combustibililor fosili, a crescut atât probabilitatea, cât şi intensitatea acestui uragan, potrivit studiului realizat de oamenii de ştiinţă de la Imperial College din Londra.

„Schimbările climatice provocate de oameni au făcut în mod evident ca uraganul Melissa să fie mai puternic şi mai distrugător”, a declarat Ralf Toumi, coordonatorul studiului.

„Aceste furtuni vor provoca şi mai multe pagube în viitor dacă vom continua să încălzim planeta prin arderea combustibililor fosili”, a explicat profesorul britanic, directorul Institutului Grantham, specializat în schimbările climatice, din cadrul Imperial College.

În opinia acestui cercetător, „capacitatea ţărilor de a se pregăti şi de a se adapta are limitele sale”. Deşi adaptarea la schimbările climatice este „esenţială”, subliniază el, „emisiile de gaze cu efect de seră trebuie, de asemenea, să înceteze”.

Cartografiind milioane de traiectorii teoretice ale furtunilor în diferite condiţii climatice, echipa sa a descoperit că, într-o lume cu o climă mai puţin caldă, un uragan precum Melissa ar lovi Jamaica aproximativ o dată la 8.100 de ani. În condiţiile actuale, această frecvenţă a scăzut la o dată la 1.700 de ani.

Clima de pe Terra s-a încălzit cu aproximativ 1,3 grade Celsius faţă de era preindustrială, ceea ce este periculos de aproape de limita de încălzire de 1,5 grade Celsius care, potrivit oamenilor de ştiinţă, nu trebuie depăşită pentru a evita efectele cele mai distrugătoare ale schimbărilor climatice.

Şi chiar dacă o furtună la fel de violentă ca Melissa ar avea loc într-o lume fără schimbări climatice, intensitatea ei ar fi mai redusă, potrivit studiului: încălzirea climei creşte viteza vânturilor cu 19 kilometri pe oră.