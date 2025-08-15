În ziua întâlnirii lui Trump cu Putin, loviturile ruse în Ucraina continuă / Zelenski: În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski arată că în ziua negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, „rușii continuă să ucidă”, relatează Sky News.

Zelenski afirmă pe Telegram că în timp ce Donald Trump se îndreaptă spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, au fost raportate mai multe atacuri rusești. „ Audeși despre „atacuri rusești deliberate în Sumîi, regiunea Dnipro, Zaporojie, regiunea Herson și regiunea Donețk.

„Războiul continuă. Continuă tocmai pentru că nu există doar un ordin, ci și semnale despre cum se pregătește Moscova să pună capăt acestui război. În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe”, a afirmat Zelenski.