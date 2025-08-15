G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

În ziua întâlnirii lui Trump cu Putin, loviturile ruse în Ucraina continuă…

Oleksandr Sîrski, Vladimir Putin
Sursa Foto: X

În ziua întâlnirii lui Trump cu Putin, loviturile ruse în Ucraina continuă / Zelenski: În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe

Articole15 Aug 0 comentarii

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski arată că în ziua negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, „rușii continuă să ucidă”, relatează Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Zelenski afirmă pe Telegram că în timp ce Donald Trump se îndreaptă spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, au fost raportate mai multe atacuri rusești. „ Audeși despre „atacuri rusești deliberate în Sumîi, regiunea Dnipro, Zaporojie, regiunea Herson și regiunea Donețk.

„Războiul continuă. Continuă tocmai pentru că nu există doar un ordin, ci și semnale despre cum se pregătește Moscova să pună capăt acestui război. În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și acest lucru spune multe”, a afirmat Zelenski.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Tusk: SUA promit să organizeze consultări cu partenerii europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin

Articole11 Aug • 1.116 vizualizări
0 comentarii

Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska (surse)

Articole10 Aug • 1.297 vizualizări
0 comentarii

Zelenski a primit mesaje de susţinere din partea Franţei, Danemarcei şi Estoniei

Articole9 Aug • 462 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.