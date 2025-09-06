În urma taxelor vamale impuse de Trump, 88 de operatori poştali şi-au suspendat serviciile către SUA inclusiv Deutsche Post și Royal Mail / Scădere cu peste 80% a expedierilor către America

Un număr de 88 de operatori poştali şi-au suspendat total sau parţial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post şi cea britanică Royal Mail, ceea ce a condus la o scădere cu peste 80% a expedierilor poştale către această ţară în urma noilor taxe vamale decise de preşedintele american Donald Trump, a anunţat sâmbătă Uniunea Poştală Universală (UPU), relatează AFP, transmite Agerpres.

Această organizaţie din cadrul ONU lucrează în prezent la „dezvoltarea rapidă a unei noi soluţii tehnice care să permită reluarea expedierii coletelor către SUA”, a declarat directorul său general, Masahiko Metoki.

Potrivit UPU, datele comunicate între operatorii poştali prin intermediul reţelei sale electronice arată că traficul către SUA a scăzut cu 81% începând de vineri, 29 august, faţă de vinerea precedentă.

„În plus, 88 de operatori poştali au informat UPU că şi-au suspendat total sau parţial serviciile poştale către SUA până la implementarea unei soluţii”, a transmis agenţia ONU. Printre aceste companii se numără societatea germană Deutsche Post şi cea britanică Royal Mail.

Cu sediul în capitala Elveţiei, Berna, UPU a fost fondată în 1874 şi are 192 de state membre. Această organizaţie din sistemul ONU stabileşte regulile pentru schimburile poştale internaţionale şi face recomandări pentru îmbunătăţirea serviciilor.

Printr-un ordin executiv semnat de Trump pe 30 iulie, Statele Unite au eliminat începând din 29 august scutirea de taxe vamale care până atunci a fost în vigoare pentru coletele poştale mici, adică cele cu bunuri în valoare maximă de 800 de dolari.

Ulterior acestei date coletele poştale sunt supuse aceloraşi taxe vamale aplicate celorlalte importuri, de exemplu 15% pentru ţările UE sau 50% pentru India.

Doar expedierile între persoane fizice în valoare mai mică de 100 de dolari rămân scutite de taxe vamale.

Aceste noi reglementări au declanşat un val de anunţuri din partea serviciilor poştale din mai multe ţări cu privire la suspendarea expedierilor de colete către SUA.

Pe lângă termenul scurt pentru implementarea deciziei, principala problemă constă în faptul că ordinul executiv semnat de Trump obligă „transportatorii şi alte părţi autorizate să colecteze taxele vamale în avans de la expeditori şi să transfere sumele către Biroul vamal şi de protecţie a frontierelor din SUA”, a explicat UPU la sfârşitul lunii august.

Donald Trump a justificat această decizie prin dorinţa sa de a „închide o lacună catastrofală folosită, printre altele, pentru ocolirea taxelor vamale şi expedierea unor opioide sintetice şi a altor produse periculoase” către SUA.

Această măsură, adoptată iniţial la începutul anului 2025, a vizat la început doar China şi Hong Kong, ca parte a ofensivei administraţiei Trump împotriva giganţilor comerţului online Shein şi Temu, dar apoi ea a fost generalizată către toate ţările pentru a-i asigura eficacitatea.