În Republica Moldova s-a creat o „piaţă neagră” a sondajelor de opinie, avertizează un raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Observatorii alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova atrag atenţia că autorităţile trebuie să se implice pentru a investiga de unde apar tot felul de sondaje de opinie obscure, neautorizate, cine le finanţează şi în ce scop, în condiţiile care ele pot influenţa opţiunea politică a alegătorilor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Al doilea raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie a constatat că „în plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piaţă a sondajelor politice. Platforme obscure, pagini anonime şi chiar site-uri aparent credibile au început să publice aşa-numite sondaje, care de fapt sunt nişte chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetăţenilor”.

De regulă, sondajele nu sunt simple cifre. Acestea pot atât să măsoare opinia publică, dar şi să formeze percepţia cetăţenilor, inclusiv prin promovarea unor narative şi influenţarea comportamentului alegătorilor. La modul general, sondajele de opinie reprezintă un instrument important pentru înţelegerea preferinţelor alegătorilor şi, în context electoral, sunt strict reglementate pentru a evita manipularea opiniei publice şi a asigura transparenţa. Problema este că multe dintre aceste „sondaje” sunt neautorizate şi contravin legislaţiei electorale, arată Promo-LEX.

Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie şi a exit-pollurilor în perioada electorală prevede că fiecare cercetare de acest tip trebuie autorizată. Mecanismul ar trebui să asigure corectitudine şi să prevină manipularea alegătorilor. Însă, în practică, reţelele sociale şi platformele online au devenit un teren „ideal” pentru sondaje la negru, imposibil de verificat.

Până la data prezentării celui de-al doilea raport al Misiunii Promo-LEX de monitorizare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova autorizase 13 sondaje de opinie, realizate de opt entităţi. În afară de acestea, observatorii Promo-LEX au semnalat însă cel puţin 10 cazuri de realizare a unor „sondaje” neautorizate. Printre acestea se numără şi unele care vin din surse complet neidentificate, nu au date în ceea ce priveşte cheltuielile suportate.

De aceea, Promo-LEX recomandă Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova să investigheze aceste cazuri şi să colaboreze cu alte instituţii pentru a sancţiona abaterile.

„În acelaşi timp, îndemnăm alegătorii să verifice sursele şi autorizarea sondajelor, pentru a nu deveni victime ale manipulării informaţionale”, îndeamnă Promo-LEX.

Raportul Promo-LEX este elaborat în cadrul Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Misiunea este susţinută financiar de Suedia, guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Uniunea Europeană, Ambasada Franţei şi de Consiliul Europei, sub egida Coaliţiei civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.

Raportul a constatat, între altele, şi că această perioada electorală pare a fi marcată în continuare de ingerinţe externe, în special din partea Federaţiei Ruse, prin coruperea alegătorilor, finanţarea ilegală a campaniilor, manipularea informaţională, organizarea de proteste plătite şi atacuri cibernetice. Implicarea oligarhului Ilan Şor, aflat în Rusia, a amplificat tensiunile, iar incidente precum agresarea jurnaliştilor, presiuni asupra magistraţilor şi campanii de dezinformare privind votul diasporei au accentuat vulnerabilităţile.