Imagini spectaculoase cu celebra Lagună Albastră din Islanda invadată de lavă vulcanică

Este amenințat unul dintre cele mai faimoase locuri din Islanda? Lava provenită de la ultima erupție vulcanică din sud-vestul țării a înghițit joi parcarea stațiunii geotermale Laguna Albastră, scrie Le Figaro.

În fotografiile publicate de Reuters, se poate vedea un flux de lavă neagră și portocalie care acoperă zona, care a era ca parcare pentru 350 de mașini și autocare.



Contractors have worked tirelessly today to expand the #defences, made of #earth and #soil, around #Iceland‘s Blue Lagoon, from encroaching #lava. You can see some of their efforts here. pic.twitter.com/SAjgXtRiWz

— RÚV English (@RuvEnglish) November 21, 2024