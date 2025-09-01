G4Media.ro
Ilie Bolojan vrea un acord cu Comisia Europeană astfel încât măsurile de…

Ilie Bolojan, conferință Cotroceni
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan vrea un acord cu Comisia Europeană astfel încât măsurile de reducere a deficitului bugetar să fie “suportabile” din punct de vedere social

1 Sep

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că își dorește un acord cu Comisia Europeană astfel încât măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar să fie “suportabile” din punct de vedere social.

Bolojan a afirmat, într-o declarație comună cu liderul PPE, Manfred Weber, care se află în România, că își dorește ca, “prin dialogul cu Comisia Europeană, cu comisarul responsabil pe domeniu, să putem avea un acord cu Comisia în așa fel ca măsurile pe care le luăm să fie suportabile social și să ducă la corectarea deficitului”.

Notând că România se confruntă cu o criză bugetară generată de cele trei componente – venituri reduse, cheltuieli prea mari și angajamente supradimensionate pe partea de investiții – Ilie Bolojan a afirmat că derularea integrală a proiectelor din PNRR “se poate face cu modificarea unor jalona pe care nu le mai putem respecta”.

De asemenea, “proiectele care nu pot fi incluse în componenta de PNRR să fie fazate și transferate pe viitorul program de finanțare european, pe fondurile de coeziune, cum sunt o parte din spitalele care trebuie să treacă pe acesta componentă și de asemenea lucrările de infrastructură mare cum sunt autostrăzile sau drumurile expres”, a continuat el.

“Un sprijin și dialog cu CE pentru ca viitorul program să permită preluarea acestor investiții este extrem de important”, a adăugat acesta.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

