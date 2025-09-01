Ilie Bolojan vrea un acord cu Comisia Europeană astfel încât măsurile de reducere a deficitului bugetar să fie “suportabile” din punct de vedere social

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că își dorește un acord cu Comisia Europeană astfel încât măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar să fie “suportabile” din punct de vedere social.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bolojan a afirmat, într-o declarație comună cu liderul PPE, Manfred Weber, care se află în România, că își dorește ca, “prin dialogul cu Comisia Europeană, cu comisarul responsabil pe domeniu, să putem avea un acord cu Comisia în așa fel ca măsurile pe care le luăm să fie suportabile social și să ducă la corectarea deficitului”.

Notând că România se confruntă cu o criză bugetară generată de cele trei componente – venituri reduse, cheltuieli prea mari și angajamente supradimensionate pe partea de investiții – Ilie Bolojan a afirmat că derularea integrală a proiectelor din PNRR “se poate face cu modificarea unor jalona pe care nu le mai putem respecta”.

De asemenea, “proiectele care nu pot fi incluse în componenta de PNRR să fie fazate și transferate pe viitorul program de finanțare european, pe fondurile de coeziune, cum sunt o parte din spitalele care trebuie să treacă pe acesta componentă și de asemenea lucrările de infrastructură mare cum sunt autostrăzile sau drumurile expres”, a continuat el.

“Un sprijin și dialog cu CE pentru ca viitorul program să permită preluarea acestor investiții este extrem de important”, a adăugat acesta.